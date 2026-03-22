ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は２２日、優勝戦が行われ、１号艇の海野ゆかり（５２＝広島）がインから逃げ切って１着。２０２４年６月の三国以来１年９か月ぶり通算６６回目の優勝を飾った。

前回の地元Ｖは２０１８年１１月のＧIIIオールレディース。予選は２位位通過ながら首位の実盛美祐が準優２着で優勝戦１枠が転がりこんできた。８年５か月ぶりの勝機。「今回できなかったらずっとできないかもしれない。決めたい…」。この思いはスタートに表れた。

コンマ０６のトップスタートとなる気迫あふれる踏み込み。本番直前で向かい風に変わったものの「準優が今日よりも強い向かい風でコンマ２７だったので、それを踏まえて…」と冷静な判断でスタートを決めると１Ｍ先マイ。５コースからまくり差した実森が迫るも振り切って１着ゴールを駆け抜けた。

「前回の地元優勝は覚えていない。一番勝ちたかった地元の水面で勝てて良かった。ホッとしました」。インタビューでは涙ぐむ場面もあったが、７回目の地元Ｖを決めて、最後は満面の笑みで「次も勝ちます！」と高らかに宣言した。