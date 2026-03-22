◆オープン戦 日本ハム１―１ヤクルト（２２日・エスコン）

ヤクルトが７勝８敗３分けの７位タイでオープン戦を終えた。

２０日からの日本ハムとの３連戦は１勝２分け。相手の先発が達、伊藤、有原とリーグトップクラスの投手とあって池山監督は「日ハムさん相手にこれだけ接戦で戦えたのはよかったと思う」とうなずいた。

この日は１点を追う６回、サンタナ、オスナが単打でつないで追いついた。打線の中心に期待される２人とあって指揮官は「１本出て打点も挙げてくれたので、気持ちよくシーズンに入ってより活躍してもらいたい」と期待を寄せた。打順は１番・長岡、４番・オスナは確定しているが、その他は流動的になりそう。「野手は打順不確定でみんなで戦っていくスタイルでやっていかないと勝ちきれない」と言葉を強めた。

投手陣は初の開幕投手を務める吉村が２０日の試合で７回途中まで投げて無失点。神宮開幕戦となる３１日の広島戦の先発が決まっている小川はこの日、１軍初登板となったが、５回で１失点ときっちり仕上げてきた。救援陣も新外国人のキハダ、リランソが好調で荘司、星、木沢、大西も安定している。「投手陣は先発、中継ぎ、抑えという青写真ができた」と指揮官。２７日のＤｅＮＡとの開幕戦へ向けて、最後の仕上げに入る。