◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

昨年から実施時期が変わり、距離も２０００メートルから短縮された牝馬限定重賞はフルゲート１８頭立てで争われ、２番人気のチェルビアット（４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は５着だった。

１４年秋華賞、１５年ジャパンＣのＧ１・２勝のショウナンパンドラの妹。１２番人気だった昨年のＮＨＫマイルＣで、牡馬相手に３着に激走した左回りで初タイトルを狙ったが、次戦以降にお預けとなった。

勝ったのは１２番人気で幸英明騎手騎乗のアイサンサン（４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）で勝ち時計は、１分１９秒６。２着は５番人気のソルトクィーン（富田暁騎手）、３着は１３番人気のセフィロ（吉田隼人騎手）だった。

西村淳也騎手（チェルビアット＝５着）「３コーナー手前の引かされたところが痛かったです。あそこでバランスを崩してしまって。それがすべてです」

田辺裕信騎手（マピュース＝６着）「１番枠は幸運だと思って、ゲートもこの馬としては出ましたが、展開に左右される面がある。ゲートは良かったけど、二の脚がつかないで、位置が後退してしまいました。後ろから脚は使ったけど、展開は厳しくなりました」

西園調教師（ウイントワイライト＝７着）「ゲートの中がよくなかった。今までこんなに良くないことはなかった。今日のような展開だと厳しかった。この後はゲート練習をしていきたい」

浜中俊騎手（ナムラクララ＝８着）「コンディションはよかったです。レースも絶好の形で、あとひと脚使えればという感じですが、上位とは瞬発力の差かな」