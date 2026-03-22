ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「それの何がおもしろいの？」元カレが趣味を全否定…でも傷心で出会… 「それの何がおもしろいの？」元カレが趣味を全否定…でも傷心で出会った新しい彼氏の性格はもっとヤバかった!? 「それの何がおもしろいの？」元カレが趣味を全否定…でも傷心で出会った新しい彼氏の性格はもっとヤバかった!? 2026年3月22日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「どうしよう…」って、もう好きになっていますよね。元カレは趣味への理解云々というより、ただのモラ男のようにも見えますが…。とにかく元カレと違ってオタク趣味を否定されないのが最高ー！もう顔のいい男には騙されないぞ！ と決めていたのに、惹かれていってしまうのです。【まんが】貢がせる沼男(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】貢がせる沼男 「お気楽専業主婦なんて俺は許さない!?」 兄の口から飛び出す上から発言の連続に絶句…！ ネットに毒され過ぎた兄の末路とは バレンタインから上司が変…。勘違いかと思ったら、まさかの壁ドンで職場騒然！【そのチョコ勘違いです Vol.7】