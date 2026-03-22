「おめでとう」ブライトンの記者室で突然掛けられた“思いがけない言葉”【現地発】
オーストラリアで開催された女子アジアカップは、現地３月21日に決勝が行なわれ、日本がオーストラリアと対戦。17分に浜野まいかのミドル弾で奪った１点を守りきり、２大会ぶり３度目の栄誉を手にした。
ちょうどその頃、三笘薫を擁するブライトンと、遠藤航が所属するリバプールの試合を取材するために、前者の本拠地アメリカン・エクスプレス・スタジアムのメディアルームにいた。
なでしこジャパンの優勝が決定してから数分後、大手スポーツメディア『TNT Sports』のイスハン・クマル・シャウ記者から突然、「おめでとう」と声を掛けられた。
「女子アジアカップの優勝おめでとう。マイカ・ハマノが決めたね。彼女は素晴らしい選手だよ。本当にいい選手だ」
思いがけず海外の記者から祝福され、少し誇らしい気持ちになった。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】ゴラッソ！ アジア女王に導く浜野まいかの決勝弾
ちょうどその頃、三笘薫を擁するブライトンと、遠藤航が所属するリバプールの試合を取材するために、前者の本拠地アメリカン・エクスプレス・スタジアムのメディアルームにいた。
なでしこジャパンの優勝が決定してから数分後、大手スポーツメディア『TNT Sports』のイスハン・クマル・シャウ記者から突然、「おめでとう」と声を掛けられた。
「女子アジアカップの優勝おめでとう。マイカ・ハマノが決めたね。彼女は素晴らしい選手だよ。本当にいい選手だ」
思いがけず海外の記者から祝福され、少し誇らしい気持ちになった。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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