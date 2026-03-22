今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ベーシック、ジェイファマ、セイワＨＤ
● 3月25日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<519A> ベーシック 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を
支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年12月期 2275 270 264 344 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】岡三証券
【公募・売り出し】
公募90万株、売り出し98万3000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し28万2000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 870円
【調達資金の使途】ソフトウエア開発費、広告宣伝費、人材投資。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<520A> ジェイファーマ 東証グロース 医薬品
【事業内容】
SLC（溶質輸送体）トランスポーターをターゲットとした医薬品開発
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2026年 3月期 0 -1595 -1527 -1499 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募324万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し48万6000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 880円
【調達資金の使途】研究開発費、販管費、一般管理費。
● 3月27日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<523A> セイワホールディングス 東証グロース 金属製品
【事業内容】
製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 5月期 7769 700 563 327 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募372万株、売り出し168万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し81万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1250円
【調達資金の使途】Ｍ＆Ａ待機資金。
株探ニュース