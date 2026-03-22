“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、漢字検定9級に合格したことを報告しました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】 漢字検定9級に合格 妹・ひーちゃんとの微笑ましいツーショットで報告





投稿では「漢検9級の合格証が届きました」と綴られ、届いたばかりの合格証書を手にするののちゃんの写真が添えられています。その隣には妹のひーちゃん（日向ちゃん）も寄り添っており、姉妹で並んだ微笑ましいショットとなっています。







証書を手に穏やかな笑顔を見せるののちゃんと、その横で一緒にお祝いムードに応えるひーちゃん。投稿には「ひーちゃんも一緒にお祝いおめでとう」と書き添えられており、姉妹の仲の良さが伝わってくる一幕です。







投稿には「#漢字検定」「#漢検」「#村方乃々佳」「#ののちゃん」などのハッシュタグも添えられました。







この投稿に、「ののかちゃんおめでとう」「また賞状が増えたね！おめでとう」「私より漢字いっぱい知ってたりして、、、本当にお利口さんですね」「のんちゃんはほんとうにがんばりやさん。すごい」「日ごろの努力が実ったね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】