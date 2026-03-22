「坂道ラーメン」オーナーの松浦淳さん＝奈良市

世界文化遺産や豊かな自然など、多くの観光資源がある奈良。だが大阪や京都からの交通アクセスが良く、日帰り客が多いことなどが原因で、観光消費額が振るわない。解決の糸口の一つはナイトタイムエコノミー（夜間の経済活動）。観光客に少しでも長く奈良に滞在してもらおうと、官民共に取り組みを進める。（共同通信＝浜端航大）

奈良公園（奈良市）から徒歩約15分の油阪町。2月の平日の午前2時、ちょうちんの明かりに照らされた「坂道ラーメン」は、昆布といりこのだしが効いたラーメンを楽しむ人でにぎわっていた。昨秋オープンし、営業時間は午後9時から午前5時だ。「奈良の夜を盛り上げたいと開業に踏み切った」とオーナーの松浦淳さん（42）は語る。

現在は地域の客が中心で、深夜に飲食を楽しめる取り組みは好意的に受け止められている。一方で松浦さんは「従業員の体力的な負担など、課題は多い」と難しさも感じているという。

奈良公園バスターミナル2階にある「NARAMILE（ナラマイル）」は県産の日本酒などを楽しめる。奈良県がナイトタイムエコノミー施策の一環で場所を提供、公募で選ばれた「ならいろプロジェクト」が運営する。

午前11時から午後8時まで開店。「ならいろプロジェクト」の山中英樹さん（43）は「午後5時以降は客足が鈍る実感はある。認知度を高めた上で、今後営業時間の延長も検討したい」。

今年1月には「奈良県ナイトタイムコンテンツ」として夜間開館した県立美術館を訪れ、その後ナラマイルで地酒を試飲するツアーが行われた。山中さんは「奈良では夜にお酒を飲める場所が少ないので参加者に喜ばれた」と手応えを語る。

県は2024年5月、民間の知見を生かした振興策を通じて経済発展を目指そうと観光戦略本部を設置。2030年度の観光消費額の目標4200億円を掲げるが、2024年は約2060億円だった。担当者は「泊まらないと体験できない奈良の魅力をもっとPRしたい」と意気込んでいる。

◎ナイトタイムエコノミー

ナイトタイムエコノミー 観光庁によると午後6時から翌朝午前6時までの経済活動を指す。地域ならではの夜間の消費や魅力創出で経済効果を高めることが目標で、夜間を含め文化の幅が広がることで訪日外国人を含めた訪問客の滞在時間も増え、消費拡大が実現する、としている。推進に向けた課題として、労働力の確保などを挙げている。

「NARAMILE」を運営する「ならいろプロジェクト」の山中英樹さん＝奈良市

人通りの少ない夜の近鉄奈良駅前＝奈良市