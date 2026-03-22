昨年、約10年ぶりに電撃復帰を果たした人気女子レスラーと観戦キッズの心温まるやりとりが話題に。復帰後もファンに勇気を与え続ける姿に感動のリアクションが集まっている。

【映像】「泣ける」美女レスラー、観戦キッズに“神対応”

WWE公式X（旧ツイッター）が、WWE女子インターコンチネンタル王者、AJリーの“神対応”動画を公開した。

公開されたのは、現王者であるAJリーが試合会場のリングサイドで一人の少女と交流する心温まる映像だ。自身のロゴが入ったTシャツを着て最前列で応援していた少女を見つけると、AJは満面の笑みで歩み寄り、フェンス越しに力強い抱擁を交わした。憧れのスターに抱きしめられた少女は、あまりの嬉しさに顔をくしゃくしゃにして感激。AJは優しく少女の頭を撫で、言葉をかけながらその喜びを分かち合った。

この投稿には「This is girlhood.（これがガールフッド。）」とメッセージが添えられており、世代を超えて女子スーパースターが少女たちに夢と勇気を与える、プロレスの枠を超えた感動的な瞬間を捉えている。また同じタイミングで抗争中のベッキー・リンチがAJを襲撃した際に別の観戦キッズを“恫喝”する動画が出回ったこともあり、2つの動画が見事な対比として反響を呼んでいる。

この投稿に対し、ファンからは「これは神対応」「子供にとって最高の瞬間だろう」「ベッキーとは大違い」「この笑顔、泣けるわ」といったコメントが寄せられていた。

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