【40・50代】春は“ベージュパンツ”がおすすめ！ 即真似したい♡「サマ見えコーデ」

明るく爽やかなコーデで好印象を狙いたい春。おすすめしたいのは、トレンドカラーであるベージュのパンツ。人よりワンランク上の着こなしに仕上げるなら、おしゃれスタッフさんの「サマ見えコーデ」を真似してみて。大人らしく上品にまとめて、春のおしゃれを楽しんで。

カジュアルなフーディを大人顔にシフト

【Chaos】「エクールトラウザー」\42,240（税込・セール価格）

まろやかな色味で、上品な雰囲気が漂うベージュのパンツ。2タックとすっきりした見た目のシルエットが特徴です。きちんと感があるので、ロゴ入りのフーディと合わせてもラフになりすぎません。レースインナーを袖口からのぞかせたりウエストをすっきり見せたりするのも垢抜けのポイント。鮮やかな赤のバッグもアクセントとして効いています。

襟付きのジャケットと合わせてハンサムに

【BRILL】「トリコバックポケットパンツ」\38,500 （税込）

コーデに程よい抜け感を与えてくれる、明るいトーンのベージュパンツ。こちらはストンと落ちるストレートシルエットで、サマ見えが狙えそう。オーバーサイズのカバーオールを羽織ると、ハンサムな雰囲気に。ロングベルトがアクセントになっています。

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writer：Emika.M