今日22日の夜は九州から近畿にかけては広く雨で、九州南部では雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。明日23日は九州から近畿では明け方まで雨が降りますが、日中は天気が回復に向かう見込みです。東海や関東にかけて朝は雨で、通勤時に雨具が必要になりそうです。

今日22日の夜 九州〜近畿で雨 九州南部では雷雨や激しい雨も

今日22日は前線が九州の南に延び、前線上の低気圧が東へ進んでいます。九州や中国、四国には雨雲がかかっており、一部で発達した雨雲も見られます。





今夜は九州から近畿にかけて広く雨が降るでしょう。東海も夜遅くには雨の降る所がありそうです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降りそうです。落雷、竜巻などの激しい突風、急な激しい雨に注意が必要です。

明日23日 連休明けの朝は関東で雨

明日23日は前線上の低気圧が本州の南の海上を東へ進む見込みです。また、別の前線を伴った低気圧が北日本を通過するでしょう。



九州から近畿は明け方まで雨が降りますが、日中は天気が回復に向かい、晴れ間が戻る見込みです。東海や関東にかけて朝は雨で、通勤時間帯に雨具が必要な所が多くなりそうです。静岡や神奈川、千葉など沿岸部では昼頃まで雨が降るでしょう。北陸は昼前後に雨や雷雨になりそうです。東北は日差しが届きますが、夕方から日本海側を中心に所々で雨や雷雨となるでしょう。北海道は昼頃から雨や雪の降る所が多くなりそうです。



沖縄は雲が多く、朝まで雨や雷雨になるでしょう。

明日23日の最高気温 平年より高い所が多いが関東は平年並み

明日23日の最高気温は、平年より高い所が多いでしょう。鹿児島は今日22日より5℃高い24℃の予想です。夏日一歩手前まで上がり、体を少し動かすと汗ばむくらいとなりそうです。福岡や高知、名古屋は20℃前後で、4月並みの暖かさとなるでしょう。昼間は上着がいらないくらいとなりそうです。ただ、朝晩はまだ薄着だとヒンヤリする所が多くなるでしょう。脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。



一方、東京都心は15℃と今日22日より2℃低く、平年並みとなるでしょう。日中も春物の上着があると良さそうです。金沢や仙台は15℃以上、札幌は11℃と4月並みとなるでしょう。