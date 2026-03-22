「ゼクシィ」CMガール、制服姿で高校卒業を報告し祝福集まる
モデルで女優の池端杏慈が21日までにインスタグラムを更新。制服姿で高校卒業を報告すると、ファンから祝福が相次いだ。
【別カット】池端杏慈、制服姿の全身ショット
池端が「高校を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。三つ編みおさげ髪＆制服姿の池端が卒業証書を持って笑顔でカメラを見つめている。投稿の中で池端は「3年間の思い出全部が濃くて、写真を見返すのに何時間もかかりそうです。この間入学したばかりだと思っていたのに。正直まだまだ高校生やってたいです。全然足りないくらいです」とコメントしている。
そんな彼女の投稿には、多数の祝福や「めっちゃ可愛いー！」「三つ編みかわいい!!」「おさげが可愛すぎてやばい」などの声が集まっている。
■池端杏慈（いけはた あんじ）
2007年9月8日生まれ。東京都出身。第25回ニコラモデルオーディションにてグランプリを獲得し、雑誌『ニコラ』（新潮社）の専属モデルに。以降はモデル、女優として活躍し2025年には結婚情報誌『ゼクシィ』の15代目CMガールに就任した。
引用：「池端杏慈」インスタグラム（@lespros_anji）
【別カット】池端杏慈、制服姿の全身ショット
池端が「高校を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。三つ編みおさげ髪＆制服姿の池端が卒業証書を持って笑顔でカメラを見つめている。投稿の中で池端は「3年間の思い出全部が濃くて、写真を見返すのに何時間もかかりそうです。この間入学したばかりだと思っていたのに。正直まだまだ高校生やってたいです。全然足りないくらいです」とコメントしている。
■池端杏慈（いけはた あんじ）
2007年9月8日生まれ。東京都出身。第25回ニコラモデルオーディションにてグランプリを獲得し、雑誌『ニコラ』（新潮社）の専属モデルに。以降はモデル、女優として活躍し2025年には結婚情報誌『ゼクシィ』の15代目CMガールに就任した。
引用：「池端杏慈」インスタグラム（@lespros_anji）