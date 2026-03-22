２３日送の日本テレビ系「しゃべくり ００７」（月曜・午後９時）に、元衆議院議員の石原伸晃氏が出演。元女優の妻・里紗さんと娘、息子と家族そろっての登場は初となる。元東京都知事・石原慎太郎さんを父に持ち、自民党元幹事長で現在はジャーナリストとして活動。“華麗なる”石原家の知られざるエピソードを大公開する。

里紗さんとの出会いは弟の俳優・石原良純がキューピッドだったという話題に始まり、慎太郎さんの話題も続々。伸晃氏は「食事が“２部制”で、中学生になるまで一緒に食事をしなかった」という幼少期のルールや、結婚式では「１時間半で挙げろ」と言われたという驚きのエピソードが明かされていく。

一方、娘からは「孫にはすごく優しくて」「車を買ってもらって、家族中びっくり」と慎太郎さんの優しい一面も明らかになる。

そして、石原家ゆかりの神奈川・逗子や葉山にある豪華な別荘や名店を紹介。取材ＮＧの名店も「石原さんの紹介なら」と今回は取材ＯＫに！？ グルメな石原家御用達のお店は必見だ。

また、岸田文雄元首相がサプライズ登場し、「伸晃さんが２回自民党総裁選挙に出た時、私は２回とも伸晃派でしたから」と戦友として歩んできた関係性を語る。

葉山の別荘にも遊びに行くなど公私ともに交流があり、「今年カラオケ行こうっていって、まだ行ってないよね」と気さくにトーク。「我々の世代はやっぱりサザン（オールスターズ）とかね」と話し、岸田元首相の十八番は「涙のキッス」と判明する。

さらに岸田元首相は首相在任当時の話題にも触れ、しゃべくりメンバーからは「（外交の場でのお酒で）完全にお仕事モードなのか、『こいつと飲んでたら楽しい』となることもあるんですか？」「一番何が腹立ちました？」などと質問攻め。「総理ってしんどかったなと思いますか？」との質問には「今思えばね」と苦笑。

上田が「“増税メガネ”って言われたりするじゃないですか」と続けると、「増税メガネをネタにＹｏｕＴｕｂｅにのっけたらあの時が一番反応がよかった」「自虐ネタなんだけど」とユーモアを交えつつ答え、「すごく鈍くないとね、総理大臣できない」と明かすなど、伸晃氏とともに、知られざる政界のリアルトークを展開する。