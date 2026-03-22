第１０１回東大阪市民親睦ソフトボール大会・一般の部の準決勝と決勝が２２日、大阪・東大阪市の池島市民広場グラウンドで行われ、前回王者のＫ−Ｕｎｉｔｅｄが決勝で縄手南を下し、秋春連覇を達成した。

竹田兄弟が躍動した。Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄは初回、先頭の竹田稜冬（りょうと・２６）さんが初球を右中間に運んでランニングホームラン。「（相手は）ライズボールの投手。甘く入った球を狙った」とあっさり先制を決めた。さらに同点で迎えた２回にも、二死２塁から中前適時打を放ち、勝ち越し。田中聖二監督（５４）も「乗って行けた」と打のヒーローを称えた。

守備では弟が魅せた。稜冬さんの弟、遊撃手の竹田英烈（えいじ・２２）さんがファインプレーを連発。強力な縄手南打線を鉄壁の守備でことごとく封じ、チームに勢いを与えた。この日は打っても５打数３安打だったが、「守備の方が得意」と胸を張った。指揮官も「今日は誉めるしかない」と絶賛。竹田兄弟の攻守の活躍で秋春連覇を果たした。

「決勝は締まった試合だった。全員が集中力を切らさずゲーム出来た」と田中監督はナインに感謝した。連覇については「それは結果ですから。楽しく出来れば」と謙虚だったが、竹田兄弟は口をそろえて「３連覇、４連覇したい」と意欲。初優勝からの連覇で、Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄが黄金時代を築く。

◆東大阪市民親睦ソフトボール大会 一般の部

▽準決勝

縄手南 ９−６ 玉川連合

Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄ ９−４ 蓮虎会

▽決勝

Ｋ−Ｕｎｉｔｅｄ ４−２ 縄手南