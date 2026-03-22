■全国の23日（月）の天気

本州の南を低気圧が進み、北日本を寒冷前線が通過するでしょう。西・東日本では、朝にかけて太平洋側で雨が降りそうです。日中は西から雲がとれ、九州や中国地方では、昼前には青空が広がるでしょう。一方、北陸は昼前後から夕方にかけて、北海道では昼過ぎから夕方にかけて、雨が降りそうです。

最低気温は全国的に22日より高く、比較的暖かい朝となるでしょう。日中の気温は、東北から南で15℃以上の所が多く、九州や四国では20℃以上の所が多くなりそうです。サクラの開花もさらに進むでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　3℃（＋4　4月中旬）
仙台　　　3℃（＋2　平年並み）
新潟　　　4℃（＋4　平年並み）
東京都心　8℃（＋2　4月上旬）
名古屋　　9℃（＋6　4月中旬）
大阪　　　9℃（＋4　4月上旬）
広島　　　9℃（＋2　4月上旬）
高知　　 10℃（＋3　4月上旬）
福岡　　 10℃（±0　4月上旬）
鹿児島　 15℃（＋1　4月下旬）
那覇　　 21℃（＋2　5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　11℃（＋1　4月中旬）
仙台　　　16℃（＋5　4月中旬）
新潟　　　15℃（＋2　4月上旬）
東京都心　14℃（-3　3月中旬）
名古屋　　19℃（＋2　4月上旬）
大阪　　　18℃（＋2　4月上旬）
広島　　　19℃（＋4　4月中旬）
高知　　　21℃（＋3　4月中旬）
福岡　　　19℃（-1　4月中旬）
鹿児島　　23℃（＋4　4月下旬）
那覇　　　24℃（-2　4月中旬）

■全国の週間予報

気温はこの先も高く、西・東日本では20℃くらいまで上がる日もあるでしょう。サクラもどんどん咲きそろっていきそうです。ただ、天気は短い周期で変わるでしょう。24日は、広い範囲で晴れますが、25日は九州から関東にかけて雨が降る見込みです。

27日は東・北日本で晴れますが、九州は雨が降り、28日は、西日本から東北まで雨の範囲が広がりそうです。晴れの天気は続きませんので、最新の予報を確認しながらお花見を楽しんで下さい。