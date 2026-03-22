■全国の23日（月）の天気

本州の南を低気圧が進み、北日本を寒冷前線が通過するでしょう。西・東日本では、朝にかけて太平洋側で雨が降りそうです。日中は西から雲がとれ、九州や中国地方では、昼前には青空が広がるでしょう。一方、北陸は昼前後から夕方にかけて、北海道では昼過ぎから夕方にかけて、雨が降りそうです。

最低気温は全国的に22日より高く、比較的暖かい朝となるでしょう。日中の気温は、東北から南で15℃以上の所が多く、九州や四国では20℃以上の所が多くなりそうです。サクラの開花もさらに進むでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（＋4 4月中旬）

仙台 3℃（＋2 平年並み）

新潟 4℃（＋4 平年並み）

東京都心 8℃（＋2 4月上旬）

名古屋 9℃（＋6 4月中旬）

大阪 9℃（＋4 4月上旬）

広島 9℃（＋2 4月上旬）

高知 10℃（＋3 4月上旬）

福岡 10℃（±0 4月上旬）

鹿児島 15℃（＋1 4月下旬）

那覇 21℃（＋2 5月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 11℃（＋1 4月中旬）

仙台 16℃（＋5 4月中旬）

新潟 15℃（＋2 4月上旬）

東京都心 14℃（-3 3月中旬）

名古屋 19℃（＋2 4月上旬）

大阪 18℃（＋2 4月上旬）

広島 19℃（＋4 4月中旬）

高知 21℃（＋3 4月中旬）

福岡 19℃（-1 4月中旬）

鹿児島 23℃（＋4 4月下旬）

那覇 24℃（-2 4月中旬）

■全国の週間予報

気温はこの先も高く、西・東日本では20℃くらいまで上がる日もあるでしょう。サクラもどんどん咲きそろっていきそうです。ただ、天気は短い周期で変わるでしょう。24日は、広い範囲で晴れますが、25日は九州から関東にかけて雨が降る見込みです。

27日は東・北日本で晴れますが、九州は雨が降り、28日は、西日本から東北まで雨の範囲が広がりそうです。晴れの天気は続きませんので、最新の予報を確認しながらお花見を楽しんで下さい。