『グロウアップショウ』7月から放送 第1弾PV＆キービジュアル公開 メインキャスト10人発表
アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が7月よりテレビ放送されることが発表された。あわせて、第1弾PVとキービジュアルが公開され、本作のメインキャスト10人と各キャラクタービジュアルが解禁された。
【画像】かわいい！ついに明かされた『グロウアップショウ』キャラデザ
第1弾PVでは、本編映像が初公開。個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か。続報に期待が高まる。
キャラクターデザイン・牧野和俊氏が手掛けたキービジュアルは、「行こう、サーカスを届けに！」と掲示されたキャッチコピーに、バスに乗り込みながら出発準備をしている団員たちが描かれた。
「ひまわりサーカス」のメンバーを演じるのは、鶴巻瑞佳役：野田朋花、川澄桜翔役：黒崎しおり、吾野伊万里役：小山内怜央、五十土五十鈴役：安堂ななこ、由良葵役：楠木ともり、由良茜役：夏吉ゆうこ、酒匂雫役：鎌倉有那、スヴェトラーナ役：岩橋由佳、間宮凛役：茅野愛衣、麻利亜役：釘宮理恵の10人。
29日開催『AnimeJapan 2026』アニプレックスブースステージでは、野田、黒崎、釘宮が登壇するステージイベントも実施される。
また、監督・亀井幹太氏、キャラクター原案・深崎暮人氏、シリーズ構成・脚本の菊池たけし氏よりコメントが到着した。
さらに、音楽は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ(2nd以降)や、劇場アニメ『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』などを手掛ける菅野祐悟氏が担当する。第1弾PVでは、菅野氏が手掛ける劇伴も聴くことができる。
本作の舞台は、昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。最高峰のサーカス団のみが参加を許される、世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、とある事情でサーカスの天才・鶴巻瑞佳がやってくる。個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か…。
【監督・亀井幹太 コメント】
某偉い人に「監督やらない？」と言われてからどれくらいの時が経ったのか…。脚本をなんども行ったり来たりしながら少しずつ、みんなで物語を作っていきました。エッチなのはいけないと思うのでそういうのはないです、たぶん。どなたでも観やすい作品になっていると思うので、気軽に楽しんでもらえると幸いです。
【キャラクター原案・深崎暮人 コメント】
登場人物が多いため、皆さまに覚えてもらいやすいよう、シンプルながら個性が際立つデザインを心掛けました。アニメでの動かしやすさを意識しつつ、各バディの関係性やバランスを重視し、一人ひとりに愛着を持って制作しています。多幸感に満ちた素敵な作品に仕上がっていると思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただければ幸いです！
【シリーズ構成・脚本：菊池たけし コメント】
今、恐ろしく気分が高まっています。先んじて映像を見せていただいたのですが、これが本当に素晴らしい！何度も繰り返し見たあと、今では仕事中のBGMのように流しっぱなしに……（もうのべ50回は越えている）。おかげでセリフを全部暗記しそうな勢いです。今回、本当に素晴らしいスタッフの方々に恵まれました。もう足を向けて寝られないので、最近は空に足を向けて寝ています。うそです。そんなわけで皆様、ぜひとも放送を楽しみにお待ちください！
【画像】かわいい！ついに明かされた『グロウアップショウ』キャラデザ
第1弾PVでは、本編映像が初公開。個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か。続報に期待が高まる。
「ひまわりサーカス」のメンバーを演じるのは、鶴巻瑞佳役：野田朋花、川澄桜翔役：黒崎しおり、吾野伊万里役：小山内怜央、五十土五十鈴役：安堂ななこ、由良葵役：楠木ともり、由良茜役：夏吉ゆうこ、酒匂雫役：鎌倉有那、スヴェトラーナ役：岩橋由佳、間宮凛役：茅野愛衣、麻利亜役：釘宮理恵の10人。
29日開催『AnimeJapan 2026』アニプレックスブースステージでは、野田、黒崎、釘宮が登壇するステージイベントも実施される。
また、監督・亀井幹太氏、キャラクター原案・深崎暮人氏、シリーズ構成・脚本の菊池たけし氏よりコメントが到着した。
さらに、音楽は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ(2nd以降)や、劇場アニメ『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』などを手掛ける菅野祐悟氏が担当する。第1弾PVでは、菅野氏が手掛ける劇伴も聴くことができる。
本作の舞台は、昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。最高峰のサーカス団のみが参加を許される、世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、とある事情でサーカスの天才・鶴巻瑞佳がやってくる。個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か…。
【監督・亀井幹太 コメント】
某偉い人に「監督やらない？」と言われてからどれくらいの時が経ったのか…。脚本をなんども行ったり来たりしながら少しずつ、みんなで物語を作っていきました。エッチなのはいけないと思うのでそういうのはないです、たぶん。どなたでも観やすい作品になっていると思うので、気軽に楽しんでもらえると幸いです。
【キャラクター原案・深崎暮人 コメント】
登場人物が多いため、皆さまに覚えてもらいやすいよう、シンプルながら個性が際立つデザインを心掛けました。アニメでの動かしやすさを意識しつつ、各バディの関係性やバランスを重視し、一人ひとりに愛着を持って制作しています。多幸感に満ちた素敵な作品に仕上がっていると思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただければ幸いです！
【シリーズ構成・脚本：菊池たけし コメント】
今、恐ろしく気分が高まっています。先んじて映像を見せていただいたのですが、これが本当に素晴らしい！何度も繰り返し見たあと、今では仕事中のBGMのように流しっぱなしに……（もうのべ50回は越えている）。おかげでセリフを全部暗記しそうな勢いです。今回、本当に素晴らしいスタッフの方々に恵まれました。もう足を向けて寝られないので、最近は空に足を向けて寝ています。うそです。そんなわけで皆様、ぜひとも放送を楽しみにお待ちください！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優