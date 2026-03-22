◇オープン戦 巨人2―6楽天（2026年3月22日 東京D）

巨人・阿部慎之助監督（47）が22日、オープン戦最終戦後に取材に応じ、若手野手陣のアピールに「悩みどころが増えてうれしいですね」と笑顔。この日の2軍のDeNA戦で好投した山城京平投手（22）の開幕ローテーション入りについては「入るのは決まっています」と明言した。

試合は先発の則本が4回2失点、2番手でマウンドに上がった戸郷が1回4失点。打線は相手先発右腕・藤原の暴投と浦田の適時三塁打で挙げた2点止まりで敗れた。

阿部監督との主なやりとりは以下の通り。

――大きく勝ち越してオープン戦を終えた。

「全く気にしていないです」

――ここまでのチームを振り返り。

「みんな素晴らしい準備をしてキャンプから入って、良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られたんで準備は万端かなと思います。（投手陣は）いい課題も出たと思いますし、これからシーズンに入っていろんなことを経験してもらいたいです」

――先発の則本について。

「スライダーを封印していたんですけど、僕が投げろと言って投げさせました。元々、彼の武器でもあったんですけど、投げないのはもったいないなと思いまして。まあ、打たれてしまったんですけどね、そこは一つ良い武器を消したらもったいないと思って僕が指示を出しました」

――ファームでは山城が5回無失点の結果だった。言える範囲で開幕3戦目…開幕ローテーションはどの程度まで決まっているか。

「ローテーション入るのは決まっていますので、ここで言うことではないなと思います」

――最終戦での浦田や増田のアピールは。

「素晴らしいアピールをしてくれている。悩みどころが増えてうれしいですね」

――開幕まであと5日。

「ここでメンバー全員が残れるわけではないんですけども、1年間、チームとして戦っていくためでもありますんで、2軍に行く人もいつ呼ばれてもいい準備をしてもらいたいですし…開幕が全てじゃないと思うんですけど、長いシーズンみんあで乗り越えるために準備したいと思います」