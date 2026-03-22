M!LK曽野舜太、憧れの岡田准一からの言葉に感激【オリコンライターズ】
覆面ライターたちが番組出演者の素顔に迫る日本テレビの番組『ライターズ！』。22日（深1：30）の放送では、新感覚のゲームサバイバル『THE FLOOR』に“出場者”として出演する曽野舜太（M!LK）が登場。世界が熱狂する大ヒット番組の魅力と豪華賞金1000万円への野心を明かした。
【別カット】ポーズを決めるM!LK・曽野舜太
■番組の賞金額に「”芸能界”を感じました」
『THE FLOOR』は32人の挑戦者たちが得意ジャンルを武器に、フロアの陣地を奪い合うサバイバル陣取りクイズ。長丁場の収録を終えたばかりの曽野は、熱気冷めやらぬ様子で現場をこう振り返る。
「テレビで見ている有名人の方ばかりの現場で、『この方たちと戦えるんだ！』というワクワクでいっぱいでした。しかもみなさん、専門知識を持った”プロ”なので、熱気もすごかったです。なによりすべての陣地を獲得したら1000万円！ この豪華賞金には、”芸能界”を感じました（笑）」
世界各国で放送されるこの番組は、ホスト役も注目の的となる。アメリカ版では俳優のロブ・ロウが番組を盛り上げたが、日本版では岡田准一がMCに抜擢された。「以前からテレビで見ていた岡田さんに会えた！」と語る曽野にとって、その出会いは賞金以上の刺激となったという。
「収録後、挨拶に行ったら『最近すごいね、見てるよ、頑張ってね』と声をかけていただいたんです。認識していただいていること自体がうれしいですし、岡田さんの言葉は賞金以上の価値がある、”プライスレス”な宝物になりました！」
■知識だけでは勝てない過酷な陣取りルール
世界で熱狂を呼ぶ『THE FLOOR』の魅力を、曽野は「知識だけでは測れない“運要素”」と分析。フロアからランダムに選ばれたチャレンジャーは、隣接するエリアの参加者にクイズバトルを挑むのだが、「そもそも自分がいつ選ばれるかわからないんです。しかも戦うのは、対戦する相手の得意ジャンル。つまり必ずしも自分が得意な分野とは限らないんですよね」。
なんとも過酷なルールだが、意外にも曽野は「僕はパワースポット、伊勢神宮のふもとで育ったので、運はナンバーワンという自負があります！」と晴れやかな笑顔で、自信のほどをのぞかせた。
クイズバトルでは、回答者は目の前のモニターに次々と映し出される映像の名称を答えていく。持ち時間は45秒。答えに詰まったり、間違ったりすれば、それだけ持ち時間は減っていき、先に使い切った方が「負け」となる。
「いかに緊張せずメンタルを保てるかが勝負の鍵でした。隣にいたさらば青春の光の森田（哲矢）さんがリラックスさせてくれてありがたかったですね。ただ芸人さんは頭がいい方が多いので、『敵に回すのは怖いな』とも思っていました」
曽野が選んだ得意ジャンルは「世界の名所」。世界遺産検定の資格を活かすべく、多忙な合間を縫って入念な準備を重ねてきたという。
「世界遺産の動画を2倍速で見まくって対策しました。昨日も帰宅は夜遅めでしたが、お風呂で見ていました。だって、たった数時間の頑張りで1000万円もらえるチャンスがあるなら、やらない理由がないじゃないですか！」
「もし賞金を獲れたら？」と聞くとこんな答えが。
「今年アリーナツアーを控えているので、M!LKのライブ演出でLEDを増やしたり、新曲のプロモーションに使ったりしたいですね。自分のために使ったらバチが当たりそうなので（笑）、みんなのために使いたい。とはいえ、一部を使って長年憧れていた世界遺産『モンサンミッシェル』に行っちゃうのもアリかもしれません（笑）」
最後に番組の見どころを問われると、曽野は「爆裂」という言葉が書かれたフリップを掲げた。
「『THE FLOOR』は爆裂な運と知識の戦い。しかも勝ったら爆裂なお金がもらえるので、爆裂に期待していてください！ またちょっと気が早いですが、次にまた参戦できることがあれば、今勉強している気象予報士の知識や、英検準一級、漢字検定を活かした勝負もしてみたいですね！」
『THE FLOOR』は3月28日午後7時放送。フロアを制覇する“爆裂”な運の持ち主は誰か。勝負の行方を見届けたい。
（取材・文／アケミン・ウィッチ）
※取材の模様は、22日深夜放送の『ライターズ！』（日本テレビ系／日曜 深1：30）でもご覧いただけます。
【別カット】ポーズを決めるM!LK・曽野舜太
■番組の賞金額に「”芸能界”を感じました」
『THE FLOOR』は32人の挑戦者たちが得意ジャンルを武器に、フロアの陣地を奪い合うサバイバル陣取りクイズ。長丁場の収録を終えたばかりの曽野は、熱気冷めやらぬ様子で現場をこう振り返る。
世界各国で放送されるこの番組は、ホスト役も注目の的となる。アメリカ版では俳優のロブ・ロウが番組を盛り上げたが、日本版では岡田准一がMCに抜擢された。「以前からテレビで見ていた岡田さんに会えた！」と語る曽野にとって、その出会いは賞金以上の刺激となったという。
「収録後、挨拶に行ったら『最近すごいね、見てるよ、頑張ってね』と声をかけていただいたんです。認識していただいていること自体がうれしいですし、岡田さんの言葉は賞金以上の価値がある、”プライスレス”な宝物になりました！」
■知識だけでは勝てない過酷な陣取りルール
世界で熱狂を呼ぶ『THE FLOOR』の魅力を、曽野は「知識だけでは測れない“運要素”」と分析。フロアからランダムに選ばれたチャレンジャーは、隣接するエリアの参加者にクイズバトルを挑むのだが、「そもそも自分がいつ選ばれるかわからないんです。しかも戦うのは、対戦する相手の得意ジャンル。つまり必ずしも自分が得意な分野とは限らないんですよね」。
なんとも過酷なルールだが、意外にも曽野は「僕はパワースポット、伊勢神宮のふもとで育ったので、運はナンバーワンという自負があります！」と晴れやかな笑顔で、自信のほどをのぞかせた。
クイズバトルでは、回答者は目の前のモニターに次々と映し出される映像の名称を答えていく。持ち時間は45秒。答えに詰まったり、間違ったりすれば、それだけ持ち時間は減っていき、先に使い切った方が「負け」となる。
「いかに緊張せずメンタルを保てるかが勝負の鍵でした。隣にいたさらば青春の光の森田（哲矢）さんがリラックスさせてくれてありがたかったですね。ただ芸人さんは頭がいい方が多いので、『敵に回すのは怖いな』とも思っていました」
曽野が選んだ得意ジャンルは「世界の名所」。世界遺産検定の資格を活かすべく、多忙な合間を縫って入念な準備を重ねてきたという。
「世界遺産の動画を2倍速で見まくって対策しました。昨日も帰宅は夜遅めでしたが、お風呂で見ていました。だって、たった数時間の頑張りで1000万円もらえるチャンスがあるなら、やらない理由がないじゃないですか！」
「もし賞金を獲れたら？」と聞くとこんな答えが。
「今年アリーナツアーを控えているので、M!LKのライブ演出でLEDを増やしたり、新曲のプロモーションに使ったりしたいですね。自分のために使ったらバチが当たりそうなので（笑）、みんなのために使いたい。とはいえ、一部を使って長年憧れていた世界遺産『モンサンミッシェル』に行っちゃうのもアリかもしれません（笑）」
最後に番組の見どころを問われると、曽野は「爆裂」という言葉が書かれたフリップを掲げた。
「『THE FLOOR』は爆裂な運と知識の戦い。しかも勝ったら爆裂なお金がもらえるので、爆裂に期待していてください！ またちょっと気が早いですが、次にまた参戦できることがあれば、今勉強している気象予報士の知識や、英検準一級、漢字検定を活かした勝負もしてみたいですね！」
『THE FLOOR』は3月28日午後7時放送。フロアを制覇する“爆裂”な運の持ち主は誰か。勝負の行方を見届けたい。
（取材・文／アケミン・ウィッチ）
※取材の模様は、22日深夜放送の『ライターズ！』（日本テレビ系／日曜 深1：30）でもご覧いただけます。