けさ（22日）、香川県小豆島町の瀬戸内海で9人が乗ったヨット1隻が座礁する事故があり、69歳の男性が顔に軽いけがをしました。

【写真を見る】小豆島の湾内で9人が乗ったヨットが座礁・浸水…人力で排水を継続しながら航行するも不安を感じた僚船船長「もう浸水量が増加した場合に備え通報した」衝撃の影響で男性1人がまぶたを切るけが→巡視艇が出動し救助【香川】

小豆海上保安署によりますと、午前8時半ごろ香川県小豆島町沖の瀬戸内海でヨットの男性船長から「小豆島沖を2艇で航行中のところ、1隻が座礁し離礁、再度航行を開始したものの浸水があり、人力で排水しながら航行している。排水は間に合っているが、もし浸水量が増加した場合に備え通報した」と118番がありました。

ヨットはどこに向かっていた？

座礁したヨットには京都市にすむ男性船長（66）を含む9人が乗船していて、僚船（ヨット）とともに2隻で午前 8時ごろ小豆島町の草壁港を出港し、神戸に向かっていたということです。

進路を変更したところ「船底に衝撃」浸水

午前８時３０分頃、発生場所付近にて針路を東に変針したところ、船底に衝撃を感じ浸水しました。浸水の量が少なかったため、そのまま排水をしつつ航行を継続していましたが、不安を感じた僚船船長が118番通報したということです。



通報を受け、巡視艇きよづきが現場に向かい座礁したヨットに向かいました。ヨットでは、衝撃の影響で大阪府寝屋川市の男性1人（69）が左まぶた上を切るけがをしていたたため、巡視艇きよづきに乗せて小豆島海上保安署桟橋に搬送、消防に引き継いだということです。

座礁したヨットの状態は？

けがをした男性は、病院へ搬送後、治療を受け、命に別状は無かったということです。



当時の海の状況は天候・くもり、東の風 １メートル、波高なし、気温 11度、視界は良好でした。座礁したヨットから油の流出や沈没のおそれも無く、小豆島海上保安署で事故の原因を調べています。

【画像】巡視艇「きよづき」