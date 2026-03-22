◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）

昨年から実施時期が変わり、距離も２０００メートルから短縮された牝馬限定重賞はフルゲート１８頭立てで争われ、１番人気のドロップオブライト（７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は１０着に終わった。前走の阪急杯３着からの巻き返しはならず、昨年末のターコイズＳに続く重賞３勝目はお預けとなった。

勝ったのは１２番人気で幸英明騎手騎乗のアイサンサン（４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）で勝ち時計は、１分１９秒６。２着は５番人気のソルトクィーン（富田暁騎手）、３着は１３番人気のセフィロ（吉田隼人騎手）だった。

松若風馬騎手（ドロップオブライト＝１０着）「いいコンディションでしたけどね。外の馬がゲートが速くて、挟まれたのが痛かった。ペースが遅くて、後ろからでは厳しかったです」

横山武史騎手（カルプスペルシュ＝１１着）「結果的に１４００メートルが長かったですね。それでも陣営と話して、試す価値があるとは思っていました。スタッフが具合よく持ってきてくれましたし、納得のいく負けです。能力は出し切ってくれたので、１２００メートルで改めてですね」

小崎綾也騎手（アブキールベイ＝１３着）「１４００メートルには対応してくれましたが、スムーズさを欠いて、不完全燃焼の競馬になってしまいました」

小林美駒騎手（モリノドリーム＝１５着）「１４００メートルでいい枠でしたし、スムーズにロスなく運ぶことを意識しました。進路がアブキールベイと同じところを狙って、伸びている途中で後退したのが痛かったです」

団野大成騎手（シンバーシア＝１６着）「いい競馬はできているんですが、年齢的なものもあってか、気を抜いているような感じで…」

古川吉洋騎手（マサノカナリア＝１７着）「いいポジションを取れて、直線ではオッと思ったけど、反応できなかった。具合はよかったです」