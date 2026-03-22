◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第８節 東京Ｖ―ＦＣ東京（２２日・味スタ）

ＦＣ東京が「東京ダービー」で東京Ｖに０―０から突入したＰＫ戦で２―４で敗れ、４戦目で初のＰＫ負けを喫した。

前半２７分に東京ＶのパスミスからＦＷ長倉が右足シュートを放つもゴール右へ外れる。後半立ち上がりにもゴール前で決定機を迎えるも長倉のシュートはゴール左へ外れ、後半７分には日本代表に選出されたＦＣ東京のＭＦ佐藤が直接ＦＫを狙うもわずかにゴール右へ外れた。同２１分には長倉がエリア内でシュートを放ったが防がれるなど、９０分間を終えて０―０。ＰＫ戦では１人目のショルツ、３人目の山田のキックをセーブされて、ＰＫ４戦目で初の黒星を喫した。

東京ダービーでの１８年ぶりの敗戦にゴール裏のサポーターからはブーイングが飛ぶ結果に。試合後、松橋監督は「非常に残念な結果になってしまいましたが、連戦の中、選手も頑張ってくれましたし、選手全員が最後まで勝利を目指してくれたことは感謝しています。結果が伴わなかった分、ネガティブな部分がたくさん見えるかもしれませんが、しっかりと我々の準備していたことを選手は意識してくれた。選手のコンディションというものがもう少し良い状態であれば、さらに良いものが見せられたのではないかなと思います。ただ、こういうダービーに負けたことは非常に悔しいなと思います。次節にしっかりとこの悔しさを結びつけられるように準備をしていきたいと思います」と振り返った。