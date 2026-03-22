◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）

日本相撲協会審判部は、３度目の優勝を１４日目に決めていた関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）に要請して、了承された。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、正式に大関・霧島が戻ってくる。過去に臨時理事会を開いて大関昇進が見送られた例はない。

霧島は２３年名古屋場所で新大関。だが、首の負傷などで低迷。在位６場所で大関から陥落していた。

東前頭２枚目だった２５年九州場所、関脇の２６年初場所でともに１１勝を挙げ、優勝を決めた今場所は１２勝と３場所連続で好成績を収めていた。

◇大関になると

▽月給 ２５０万円で三役（小結・関脇）から７０万円の昇給。横綱は３００万円。

▽降下 ２場所連続の負け越しで関脇陥落。落ちた場所で１０勝以上すれば復帰。

▽待遇 年３回の東京場所は自家用車で両国国技館の地下駐車場まで入れる。移動時も飛行機はファーストクラスで新幹線はグリーン車。

▽化粧まわし 房に位の高さを表す紫色の使用が可能に。

▽横綱昇進には ２場所連続優勝か、それに準ずる成績が必要。