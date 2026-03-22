お笑いタレントの横澤夏子（35）が、21日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。長女を出産した時にちょっとしたパニックに陥ったことを明かした。

横澤は2017年に結婚し、2020年2月に長女、21年10月に次女、23年6月に三女を出産。現在、第1子を妊娠中のパーソナリティー・藤田ニコルから初めての出産について聞かれると「私はとにかく血を見たくない人で」と、血液を見るのが苦手だということを明かした。

そのため、産婦人科の看護師、助産師には「赤ちゃんの頭が見えてきても言わないでください」と事前に伝えていたものの、分娩室の前に手洗い場があり、そこに設置されていた鏡に反射して出血の様子がすべて見えてしまったといい、「布で隠して！って一騒ぎしたのよ」とパニックに。

結局、鏡は布で覆ってもらったものの「コロナ渦だったから看護師さんがフェースシールドをつけてくれていて。そこに反射して全部見ちゃった。もう怖くて怖くて。“やめて〜！嘘でしょ〜！”っていう感じで」と振り返っていた。