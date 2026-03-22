緊迫するイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はイランに対し、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について48時間以内に開放しない場合、発電所を攻撃し、壊滅させると表明しました。

トランプ大統領は日本時間のきょう午前イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「さまざまな発電所を攻撃し、壊滅させる。最大の発電所から始める」と自身のSNSに投稿しました。

アメリカ軍によるイランでの軍事作戦をめぐっては、日本を拠点にする強襲揚陸艦「トリポリ」と海兵隊の部隊も近く、イラン近海に到着すると見られています。

アメリカメディアは地上部隊の投入も検討されていると伝えていて、攻撃開始から3週間を過ぎ、軍事的圧力をさらに高める見通しです。

トランプ大統領の投稿にイラン側は即座に反発。攻撃が実行されれば、「湾岸地域のエネルギー施設を含むアメリカのインフラを標的にする」と警告しました。

ホルムズ海峡については、イランの革命防衛隊が船舶を通過させるための「安全回廊」を設置したと海運情報を提供するイギリスの「ロイズリスト」がこれまでに伝えていました。

イラン沿岸の近くを通りララク島を迂回する航路で、革命防衛隊が通過する船を目視で確認しているということです。

「ロイズリスト」は20日までに少なくとも9隻がこの航路を利用したとしています。