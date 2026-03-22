3月22日、中京競馬場で行われた12R・4歳上1勝クラス（ダ1200m）は、今村聖奈騎乗の1番人気、シルフズミスチーフ（牝4・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のフルドド（牝4・栗東・茶木太樹）、3着にグランデスフィーダ（牡6・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは1:12.2（良）。

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今村聖奈騎手

人気に応える勝利

今村聖奈騎乗の1番人気、シルフズミスチーフが接戦を制し、同騎手は4Rに続いてこの日2勝目をマークした。道中は好位5番手付近で流れに乗り、直線まで馬群の中で脚を温存。勝負どころでは2着馬の後ろからスルスルと進出した。直線では内からうまく進路を確保し、ゴール寸前で差し切り。今村聖奈騎手はこれで今年のJRA・4勝目とした。

シルフズミスチーフ 13戦2勝

（牝4・栗東・池江泰寿）

父：Into Mischief

母：Heavenhasmynikki

母父：Majestic Warrior

馬主：G1レーシング

生産者：Northern Racing