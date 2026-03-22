「世界で最も美しい女性」常連の韓国女優が自宅を公開。ガス銃が護身用にあった!!

MBCのバラエティ番組『マネージャーが知る全知的おせっかい視点』を通じて、10年ぶりにバラエティ出演を果たしたガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナの強盗被害後の近況が明らかなった。

3月21日に放送されたMBC『マネージャーが知る全知的おせっかい視点』では、俳優ナナが自身の自宅を初公開した。

【写真】ナナ、自宅をテレビ初公開

この日、ナナはギャラリーさながらの洗練された自宅で起床し、あらゆる資格を保有しているというビューティーケアに、なんと2時間も情熱を注いだ。

そんな中、家中のいたるところにガス銃や護身用品が置かれていた。これについてナナは「最も安全であるべき空間である自宅で、心からの休息を取ることができず、一時期は帰宅することができなかった」と打ち明け、切なさを誘った。

(写真=MBC『マネージャーが知る全知的おせっかい視点』)



これに先立ち、ナナは昨年11月、京畿道(キョンギド)九里(クリ)市阿川(アチョン)洞に所在する自宅で、凶器を持った不審者が侵入する被害に遭っていた。

当時、ナナと母親が直接不審者を阻止する過程で負傷した。これについてナナは「危険だという考えより、母を早く助けなければという思いが先走った」と説明した。

現在、ナナ側は不審者を相手に法的対応を続けている。この過程で、ナナ自身も殺人未遂および特殊傷害の疑いで提訴されたが、警察は正当防衛による不送致の決定を下した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。