◇女子ゴルフツアー Vポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日 千葉県 紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）

今季初戦の菅沼菜々（26あいおいニッセイ同和損保）が首位と2打差の4位でスタートし、1バーディー、2ボギーの73で回り、通算1オーバーで単独7位に入った。

自身のインスタグラムを更新し、「応援ありがとうございましたー！単独7位でした！」と成績を報告。笑顔で、両手でハートマークをつくっている写真をアップし「開幕戦！7年目？初めて開幕戦で予選通過しました〜！予選通過しただけでも嬉しかったのに、優勝争いでした！笑」とつづった。

そして、「今年は感覚も良く、飛距離も伸びてて楽しみ！帯同してくださった方や、配信をご覧の方は分かったかな？飛距離伸びたよね〜？？？？」と問い掛け、「このまま突っ走っていきたいです！来週も頑張るので、応援よろしくお願いします。今から宮崎県、向かうよ 1350きろあるよ、長旅気をつけます」と記した。

菅沼は、閉ざされた空間で不安を感じる広場恐怖症を抱え、飛行機での移動が難しいため沖縄、台湾での2試合を回避しており今回が今季初戦だった。