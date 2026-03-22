ファミリー層へ響いた5ドアのボディ

3ドアではなく、5ドアのボディがファミリー層へ響いたといえるのが、スタンダード 10 コンパニオン。フォード・エスコート 100Eやヒルマン・ハスキーとは異なり、商用バンとは別にサルーンから専用設計された、ステーションワゴンだった。

【画像】実用的トリオ コンパニオンにエスコート、ハスキー 同時期の英製ステーションワゴンたち 全120枚

当時のスタンダードは、企業規模としては相当な予算といえた600万ポンドを投じ、803ccエンジンを積んだサルーン、8（エイト）を開発。発売の翌年、1954年には948ccの10（テン）が追加され、それに合わせてコンパニオンも登場している。



スタンダード 10 コンパニオン（1954〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1957年に改良受け、フェイズ2へ交代。フロントグリルが変更され、ゴールド塗装のロッカーカバーを被ったゴールドスター・エンジンへアップデートされている。荷室の容量は、後席を起こした状態で約480L。倒せば、約1410Lへ拡大できた。

アイボリーの1台は、1957年式の10 コンパニオン・フェイズ2で、ショーン・ラッセル氏の愛車だ。当時の試乗レポートを読むと、最高速より積載量を重視するユーザーをターゲットにしたモデルだと、紹介されている。

新しい小型車の創出へ挑戦したスタンダード

シンプルなフロントマスクは、丸いヘッドライトが可愛らしい。インテリアは明るい色のツートーン。戦後で緊縮財政の英国にあって、リアの中央には3灯目のテールランプが備わり、新しい小型車の創出へ挑戦していたことがうかがえる。

10 コンパニオンの魅力は、実用性の高さとスタイリッシュさ。ラベンダー・グレーにコッツウォルド・ブルー、リッチフィールド・グリーン、ペール・イエローなど、鮮やかなボディカラーでご近所と差別化することもできた。



スタンダード 10 コンパニオン（1954〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

オーナーのラッセルは、筋金入りのスタンダード・マニア。彼の調査によれば、現存するコンパニオンは12台だとか。生産を終える1961年までに、様々なバリエーションが追加され、レストアでは頭を悩ませると話す。

「この年式は唯一、リアドアが観音開き。ボディサイドは、クロームメッキのトリムで飾られています。2021年に、グレートブリテン島南部で暮らす女性から買い取りました。状態が良く、レストアには3か月しかかかっていません」

1963年に幕を閉じたスタンダード・ブランド

当時のスタンダードは、110km/h以上でも巡航できると主張したが、ラッセルも同意する。「オーバーパワーではありませんが、80km/hで1日中走り続けられます。後にトライアンフ・スピットファイアへ採用されたMTは、変速も滑らかですよ」

他方、知名度は低い。モーリスなど、あらゆる英国ブランドと間違えられるとか。1950年代前半に、スタンダードが消滅すると想像した人は少なかっただろう。



スタンダード 10 コンパニオン（1954〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ところが実際は、トライアンフのロードスター、TRシリーズがヒットすると、スタンダードを傘下に収めたルーツ・グループは、10シリーズを一部でトライアンフとして販売。8の後継モデルは、トライアンフ・ヘラルドとして発表された。

10 コンパニオンは、ヘラルド・エステートが登場する1961年まで生産は続いた。だが、1963年に親会社はスタンダード・ブランドの終焉を決めてしまう。

実用的で小さく可愛いステーションワゴン

3台を並べると、小さく可愛らしい見た目へ魅了されてしまう。実用性も備えたステーションワゴンとして、本質もしっかり備わる。3ブランドそれぞれの個性も宿す。

エスコート 100Eは、1950年代風のボディから、1930年代風なエンジン音が放たれる。可愛いハスキーはヒルマンらしいタフさを漂わせ、10 コンパニオンには快活なファミリーカーらしさが溢れている。



左からスタンダード 10 コンパニオンと、フォード・エスコート100E、ヒルマン・ハスキー・シリーズ2 マックス・エドレストン（Max Edleston）

モーリス・マイナー・トラベラーの哲学を受け継ぎ、サルーン寄りの快適性を備えた、ステーションワゴンの先駆けとなった。ミニ 1000 HL エステートの登場も導いた。

もし筆者が1台を連れて帰るなら、エスコート 100Eにするだろう。フォード・ヘリテージのユーチューブ・チャンネルへアクセスすると、コメディアン、ハリー・エンフィールド氏が演じる素敵な動画が今でも誘惑してくるので、ご注意を。

協力：フォード・サイドバルブ・オーナーズ・クラブ、スタンダード・モーター・クラブ、ヒルマン・オーナーズクラブ

1950年代の英国製ステーションワゴン 3台のスペック フォード・エスコート100E（1955〜1961年／英国仕様）

英国価格：622ポンド（新車時）／1万ポンド（約210万円）以下（現在）

生産数：3万3131台

全長：3312mm

全幅：1543mm

全高：1600mm

最高速度：114km/h

0-97km/h加速：34.3秒

燃費：12.0km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：832kg

パワートレイン：直列4気筒1172cc 自然吸気 サイドバルブ

使用燃料：ガソリン

最高出力：36ps/4500rpm

最大トルク：7.1kg-m/2500rpm

ギアボックス：3速マニュアル／後輪駆動

スタンダード 10 コンパニオン（1954〜1961年／英国仕様）

英国価格：688ポンド（新車時）／1万5000ポンド（約315万円）以下（現在）

生産数：17万2500台（サルーンを含む）

全長：3610mm

全幅：1470mm

全高：1520mm

最高速度：112km/h

0-97km/h加速：35.0秒

燃費：12.0km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：737kg

パワートレイン：直列4気筒948cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：37ps/5000rpm

最大トルク：6.3kg-m/2500rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動

ヒルマン・ハスキー・シリーズ2（1958〜1965年／英国仕様）



ヒルマン・ハスキー・シリーズ2（1958〜1965年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

英国価格：674ポンド（新車時）／8000ポンド（約168万円）以下（現在）

生産数：70万台以上（オーダックス・シリーズ合計）

全長：3797mm

全幅：1537mm

全高：1511mm

最高速度：120km/h

0-97km/h加速：30.0秒

燃費：8.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：972kg

パワートレイン：直列4気筒1390cc 自然吸気 OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：51ps/4400rpm

最大トルク：9.9kg-m/2200rpm

ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動