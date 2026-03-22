実用性に長けたコンパクトカーへ低予算に

1950年代の英国では、実用性に長けたコンパクトカーへ低予算で乗る方法が2つあった。1つは、コスト重視の小さな商用バンを購入し、リアシートを自ら追加すること。真っ当な手段は、普及し始めたステーションワゴンを選ぶことだった。

【画像】実用的トリオ コンパニオンにエスコート、ハスキー 同時期の英製ステーションワゴンたち 全120枚

当時のメーカーは既に、商用バンと乗用ワゴンを明確に区別していた。前者のパンフレットでは、頼もしい青年が前席へ座り、後者では俳優風の男女が並んで座っていた。



フォード・エスコート100E（1955〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

定番チョイスといえば、クラシカルなオースチンA30 カントリーマンとモーリス・マイナー・トラベラー。だが、フォード・エスコート 100Eという魅力的な候補もあった。

ただし、ラリーで活躍した、読者が想像するであろう1968年発売のモデルとは異なる。サルーンのアングリア 100Eのルーフを伸ばしたモデルへ、フォードはエスコートと名付けていたのだ。登場は1955年と、遥かに早かった。

軽自動車より短く僅かに広いエスコート

エスコート 100Eは、基本的には1954年式の商用バン、テムズ 300Eへリアウインドウと上下2分割のテールゲート、リアシートを追加したもの。新車価格は622ポンドで、灰皿は標準装備。コメディアンを登用した宣伝映像を制作し、パパやママに訴求した。

1956年には、新デザインのメーターパネルを獲得。ハンドバッグや雑用品などを隠せる、トノカバーも得ている。アングリアと並行して、1957年にはメッシュグリルでイメチェン。1961年にアングリア 105E エスコートへ交代するまで、生産は続いた。



フォード・エスコート100E（1955〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1959年には、英国の自動車協会（AA）が高速道路のパトロール車両としてエスコート 100Eを登用。まだ竣工されたばかりのM1号線で、威厳を放った。

2026年に見ると、小ささへ驚かずにいられない。全長は3312mm、全幅は1543mmで、軽自動車より約90mm短く、約60mm広いだけ。シンプルな内装にも目が奪われる。エントリーグレードのエスコートは、そもそも快適性自慢のクルマではなかった。

荷物満載でもパワーには余裕がある36ps

アングリアとともに、エスコート 100Eも英国フォード初のモノコックボディ。バキューム圧で動くワイパーは、1本ではなく2本で上級モデルへ勝り、オースチンやモーリスが物理的なセマフォーだったのに対し、点滅して光るウインカーも装備する。

上下へ分割して開くテールゲートは、パンフレットの主張通り、重い荷物も積みやすい。全高は1520mmと高く、帽子を被ったままでも、充分な空間が頭上に残った。リアシートを倒せば、約1170Lという広い荷室も得られた。



フォード・エスコート100E（1955〜1961年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

今回の車両のオーナーは、ポール・レデル氏。1988年に購入し、一緒の日々を満喫してきたという。「エンジンは、フォード・アングリアと同じ36ps。燃費は14.2km/Lに届き、荷物を満載してもパワーには余裕があるんですよ」。と話す。

快適性を高めるべく、彼は3速MTに当時のオプションだったオーバードライブを追加している。サンバイザーが1950年代らしい。60km/hで走り続けることも難しくないが、バキューム・ワイパーは吸気系から圧力を得ており、加速時は動きが遅くなるとか。

警察や消防隊へ登用されたヒルマン・ハスキー

1955年にフォード以外がお好みだったら、623ポンドでヒルマン・ハスキー Mk1を選ぶことも英国では可能だった。登場は1954年で、基本的にはヒルマン・ミンクス・エステートのショートホイールベース版といえた。

ヒルマンは、「荒野での狩りにはショットガンを、釣りにはルアーを積んで出かけよう」。というキャッチコピーで訴求。実際には、平日は作業着姿のパパが仕事で使い、週末には家族で出かける足となり、10年以上も提供が続いた。



ヒルマン・ハスキー・シリーズ2（1958〜1965年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ハスキー Mk1のボディは、1945年発売の先代ミンクスがベース。だが1958年に、次世代の通称「オーダックス」シリーズ1へ刷新され、1960年にシリーズ2へ交代した。

ライバルを超える1.4Lの排気量が販売で強みになり、最低地上高の高さも郊外のユーザーには好評だった。見た目は抜群に可愛いが、一部の警察はパトカーとして登用。ロンドンでも消防隊へ配備されるなど、実用性でも確かな評価を得ていたといえる。

テールゲートを開くと見えるスペアタイヤ

今回の可愛いハスキーは1960年式のシリーズ2で、ジョン・エルソン氏が2008年に購入したとか。「キャンパーを牽引するため、ミンクスの1.6Lエンジンへ載せ替えています。1速にシンクロがなく、シフトダウンは難しいですが良く走りますね」。と微笑む。

ラリーで活躍したサンビーム・アルパインとフロアパンを共有し、操縦性も悪くはない。運転席の足元には、外気を導入する送風口。エンジンルームの熱を届けるヒーターは、オプションだった。テールゲートを開くと見えるスペアタイヤは、3台で共通する。



ヒルマン・ハスキー・シリーズ2（1958〜1965年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ミンクス・ベースのハスキーは、1965年に生産が終了。2年後に、ヒルマン・インプのステーションワゴンで、ハスキーの呼び名は復活している。

この続きは、1950年代の小さな元祖ステーションワゴンたち（2）にて。