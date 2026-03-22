◇MLB オープン戦 レッズ 11×-7 ホワイトソックス(日本時間22日、グッドイヤー・ボールパーク)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が「4番・ファースト」でスタメン出場し1安打を記録。試合前にはベナブル監督が村上選手の打順構想を明かしました。

村上選手に何番を任せるか、柔軟な姿勢を示したベナブル監督。「いくつかの打順を試していくつもり。まだ固定の打順は決めていない」と検討中であると話します。

そして「まだ細かく決めているわけではないので、日によって打順は変わっていく」としながらも、「4番、5番、6番あたりが彼には合っていると思う」とコメント。中軸での起用を匂わせました。

さらに記者から開幕戦での打順や起用法を問われるも、「開幕戦のスタメンはまだ決まっていないので、そこは様子を見て判断する」と慎重なコメントを残しました。

村上選手はこの試合、ヒット無しで迎えた第4打席にライトへの安打を記録し、オープン戦5試合連続安打としました。

オープン戦は24打数8安打(1本塁打)で打率.333と、新天地で着実に結果を残している村上選手。開幕戦は何番で出場するのか注目されます。