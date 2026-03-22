◇プロ野球 オープン戦 DeNA4-2西武(22日、ベルーナドーム)

西武の開幕投手は予告先発の発表まで持ち越しとなりました。

この日オープン戦初登板となった隅田知一郎投手が4回無失点の好投を披露。中継ぎが4点を失い4-2で敗れ、オープン戦は7勝8敗1分けの負け越しとなりました。

試合後、西口文也監督は先発した隅田投手について「想像していたよりも良かったと思います。もう少しばらつきが出るかと思いましたがそんなことも無く、しっかり投げられていました」と評価しました。

開幕投手については「本人には伝えていますので。誰とは言わないですよ。全員にローテーションピッチャーは伝えています」とコメントしました。

27日にロッテとの開幕戦を迎える西武。前日の21日は平良海馬投手が登板し5回4失点(自責点2)でオープン戦は3試合1勝1敗、防御率1.50の成績。ちょうど1週間前にあたる20日の試合では武内夏暉投手が登板し6回1失点の好投、オープン戦は3試合0勝0敗で13イニング1失点、防御率は0.69としています。

同じくローテーション候補の郄橋光成投手はオープン戦3試合0勝1敗、防御率1.80。渡邉勇太朗投手は3試合1勝0敗、防御率1.38となっています。