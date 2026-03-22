「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）

１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めた関脇霧島は大関琴桜に敗れ、３敗目。１２勝３敗で春場所を終えた。無念の連敗フィニッシュとなったが、審判部の要請により臨時理事会の開催が決定。来場所、２年ぶりの大関復帰は確実となった。

１４日目は大関安青錦に敗れたが、３敗で追っていた横綱豊昇龍、琴勝峰が敗れ、上位陣が総崩れの異例の形で優勝が決まっていた。この日は琴桜に上手を許し、一気に前で出られて押し出された。

それでも賜杯を抱いた後の優勝インタビューでは「重かったです。うれしかったです」と頬を緩め、大関昇進が確実になったことに「まだまだですけど、頑張ります」とうなずいた。

２年の時間を「本当、下がって、諦めず自分のやることを信じて、いつか戻るんだと信じて頑張りました。長かった？そうですね、はい」と噛みしめつつ「親方から言われて、変わらず稽古、やることしっかりやっていけと終われた。親方の言うことを聞いていてよかった。これからもっとさらに上をみて頑張っていく」と語った。

この日は家族も来場。「きょうお母さんの誕生日なんですよ。いいプレゼント、最高のプレゼントができた。最高です」と笑顔。４月２４日には自身も３０歳の誕生日を迎えるが「まだまだ若いんで頑張ります。もっと強い体作って優勝できるように」と思い描いた。