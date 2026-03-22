女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。現場での自身の扱いで断っていることを明かした。

この日は親しくしているタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。飯島は小泉とバラエティーで共演した際、最近は裏方の仕事もしている小泉が、撮影手順などもチェックしアドバイスしてくれたと回顧し、「言ってくれるとその通りですっていう感じ。助かる」と感謝した。

小泉は「気を使いすぎるんですよね。何か私とかはあまり普段お仕事とかしない人からしたら、ちょっと大御所感あるのかもしれなくて。そうすると凄い気を使ってくれて、お休みの時間を取らなきゃいけないとか。そういうスケジュールになっていて」と苦笑した。

その際小泉は「それいらないです、みたいな」と断ると言い、さらに「ちょっとそこまで行くのに、“お車で”みたいな。“歩いた方が早いでしょ”みたいな」といった会話もあると話した。

YOUは「この人は本当に何か話聞いたら、若い頃から、スター扱いが全部お断りしておりますみたいな人で偉いなって」と絶賛。「あたしとかやっぱりちょっとでも“車で行きたいな”みたいな。バカみたいな感じのところがあるので。“5分ってことは絶対8分だよね”みたいな」とおどけた様子で話して笑わせた。

小泉についてはあらためて「“いいです、大丈夫です、電車で行きます”みたいな感じだから」と感心した様子で語った。

小泉は「もともと末っ子で、構われるのがムカつくんですよ。“私だってできるから。お姉ちゃんができるなら私もできるもん”みたいな」「子供扱いされているから、ほどほどにね」と思っていると説明した。