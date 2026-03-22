お笑い芸人の永野（51）が21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にVTR出演。ゲストの俳優斎藤工（44）のファンについて語った。

斎藤は「僕こういう番組出させていただくときに仲良いかたって絶対聞かれるんですけど、1名しかいなくて。永野かずきさん」と答えた。

加藤浩次は「永野くん!?」と驚き、「かずきって言うの!?」と驚いた。

斎藤は「フルネームで言っちゃいました」と語り「かずきって言うんですよ。宮崎から出てきた」と明かした。

永野は「（一緒に）斎藤工くんファンイベントみたいな（のをやった）。自分と斎藤くんが（イベント）って、ほとんど斎藤くんのファンの人がチケット取って座ってますみたいな。なんかお互いが意地張ってるみたいな空間なんですよ。斎藤工とファンの関係って。“キャー”とか言えばいいじゃないですか。“言ったら負け”みたいな。それはファンをそう教育したと思うんですよ、彼が。“俺の魂が入ってる容器に興味を持つな”っていう啓蒙活動をずっとしているんですよ。自分のラジオとか舞台で」と語った。

永野は「でも“俺の中身に興味を持て”って出てくるにしてはお前、結構しゃれ込んで出てくるな、髪形とか。なんかもう矛盾してるんですけど。中身を見ろっていうやつが着るコートかなそれ」とイジった。

そして永野は「ファンの人も嫌われたくないじゃないですか。“あなたの見た目には興味はありません。あなたの世界にほれました”っていうウソを100人ついている」と語った。