元乃木坂46松村沙友理（33）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。第1子の性別を明かした。

松村は13日、インスタグラムで第1子出産を報告。発表から約1時間後にはイベントに登壇し、電撃復帰が話題となった。この日は産後初のテレビ出演で「ドキドキしてます」と照れ笑いした。

番組では「うちの子は置くと泣いちゃう子なので、1日中抱っこしてるんです」とママとしての日々も語り、仕事中の保育事情については「今はまだ（仕事先に）連れてきちゃってます。預け先がないので今日も連れてきて、マネジャーさんが見てくれている状態なので」と明かした。

爆笑問題田中裕二から「ちなみに性別は聞いても平気ですか」と聞かれると、松村は「うちの子は、かわいいかわいいプリンセスを。プリンセスりんごを。小りんご姫を産みました」と女の子であることを告白。「結構私に似てる。でもかわいすぎてかわいすぎて、私に似てるんじゃないかって思っちゃってますね」と目を細めた。

さらに「うちの子、結構笑うんですよ。早いみたいなんですけど。ニッコニコちゃんで。これはちょっと将来アイドル…素質あるなって」と妄想していた。