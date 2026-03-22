【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは日本の情景や日常の動作
日常生活や季節の表現の中に隠れた言葉の「響き」を意識して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、春の訪れを感じさせる雨の名前から、物事を整理したり統治したりする動作、さらに温度や意識の変化を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
お□□る
はる□□
□□る
ヒント：デンプンを原料とした細長い透明感のある食品の名前といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
おさめる（収める／納める／治める）
はるさめ（春雨）
さめる（冷める／覚める）
多義的な動作である「おさめる」、情緒ある雨の呼び名であり食材名でもある「春雨（はるさめ）」、そして温度の低下や覚醒を意味する「さめる」。日常の振る舞いから風雅な表現まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さめ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な意味を支えているのは、日本語の奥行きを感じられて心地よいですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、春の訪れを感じさせる雨の名前から、物事を整理したり統治したりする動作、さらに温度や意識の変化を表す言葉まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
はる□□
□□る
ヒント：デンプンを原料とした細長い透明感のある食品の名前といえば？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：さめ正解は「さめ」でした。
▼解説
おさめる（収める／納める／治める）
はるさめ（春雨）
さめる（冷める／覚める）
多義的な動作である「おさめる」、情緒ある雨の呼び名であり食材名でもある「春雨（はるさめ）」、そして温度の低下や覚醒を意味する「さめる」。日常の振る舞いから風雅な表現まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さめ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な意味を支えているのは、日本語の奥行きを感じられて心地よいですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)