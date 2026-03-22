「日常生活の支払いは可能な限りキャッシュレス決済」ポイ活に徹する年収500万円・40歳女性の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「食品や日用品、光熱費が上がり、以前よりも貯蓄に回せる額が減っている。見切り商品を買う頻度も増え、日用品も質よりも量ベースになり、自分の心の豊かさがどんどん失われているように感じている。社会保険料が高過ぎると思うので、もっと安くしてほしい」
物価高が家計に影響していることがうかがえます。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：人材派遣サービス会社
・年収：500万円
・貯蓄額：300万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：1SLDK
・食費：4万円
・交際費：0円
・電気代：8000円
・ガス代：5000円
・水道代：7000円
・通信費：6000円
・車の維持費：0円（車は所持していない）
・毎月貯蓄に回している額：0円
生活のやりくりのポイントは、「とにかく『ポイ活』に徹しています。日常生活の支払いは可能な限りキャッシュレス決済にしてポイントを貯める。そして貯まったポイントは『ポイント投資』で増やすなど、ポイントを最大限活用しています。そして、資格取得のための手当を賢く利用し、増えたお金は投資に回し、税金がかからないようにしています」と教えてくれました。
今後については、「長生きしたくない。定年後も老体に鞭打って働かないと暮らしていけないなら、最後にパァっと派手に使って、『Die with zero』でさっさと死にたい。それくらい、未来に希望が見えません」と回答しました。
出費内訳を見ると、交際費0円と決してぜいたくをしているようには見えませんが、貯蓄に回せるお金は0円。もしかしたら回答にはないものの、家計に大きな影響を与えている出費があるのかもしれず、それが「長生きしたくない」という言葉に表れているのかもしれません。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
見切り商品を買う頻度も増え……今回は、千葉県に住む40歳女性の生活実態です。
「食品や日用品、光熱費が上がり、以前よりも貯蓄に回せる額が減っている。見切り商品を買う頻度も増え、日用品も質よりも量ベースになり、自分の心の豊かさがどんどん失われているように感じている。社会保険料が高過ぎると思うので、もっと安くしてほしい」
物価高が家計に影響していることがうかがえます。
「長生きしたくない」【千葉県在住40歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：人材派遣サービス会社
・年収：500万円
・貯蓄額：300万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：1SLDK
・食費：4万円
・交際費：0円
・電気代：8000円
・ガス代：5000円
・水道代：7000円
・通信費：6000円
・車の維持費：0円（車は所持していない）
・毎月貯蓄に回している額：0円
生活のやりくりのポイントは、「とにかく『ポイ活』に徹しています。日常生活の支払いは可能な限りキャッシュレス決済にしてポイントを貯める。そして貯まったポイントは『ポイント投資』で増やすなど、ポイントを最大限活用しています。そして、資格取得のための手当を賢く利用し、増えたお金は投資に回し、税金がかからないようにしています」と教えてくれました。
今後については、「長生きしたくない。定年後も老体に鞭打って働かないと暮らしていけないなら、最後にパァっと派手に使って、『Die with zero』でさっさと死にたい。それくらい、未来に希望が見えません」と回答しました。
出費内訳を見ると、交際費0円と決してぜいたくをしているようには見えませんが、貯蓄に回せるお金は0円。もしかしたら回答にはないものの、家計に大きな影響を与えている出費があるのかもしれず、それが「長生きしたくない」という言葉に表れているのかもしれません。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)