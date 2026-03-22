元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）の長男の結婚披露宴に出席したことを報告した。

「一昨日の時差投稿になりますが…ハイヒール・モモコさんのご長男 仁一郎君の結婚式にお招きいただき 家族で出席させていただきました」と夫の佐々木健介や「トミーズ」の雅、アンミカ夫妻らとモモコを囲む集合写真を投稿。

長男・仁一郎さんとは27年前に雑誌の撮影で出会ったという。「私がモモコさんにコブラツイスト（締め上げるプロレス技です）をかけるフリをして撮影していた所 モモコさんが【痛いーーー助けて】とふざけて痛がる声を出した瞬間!!ベビーシッターのコニタンの手を振り解いて【ママをいじめるな〜ヤメローーー】と3歳になったばかりの仁君が私に殴りかかって来て、本気で殴る蹴るでママを助けに来た 怖いもの知らずの勇気ある小さな男の子 それが仁君でした」と思い出を振り返った。

その後も家族ぐるみでの交流が続き、「埼玉の親戚のおじちゃん、おばちゃん」のような気持ちで成長を見守ってきた。「我が息子の結婚式と同じくらい 立派に成長して、晴れ姿を見れた時には誰よりも早く泣いてしまいました。（年を取ると、どうしてこうも涙もろくなるのかねー）」と式で感激の涙を流したことを明かし、「やっぱり結婚式っていいね〜!!幸せな気持ちになりました」とつづった。

フォロワーからは「親戚でもないのに読んでいて涙が出ました」「まるで親御さんのような愛を感じました」「良い笑顔ですね」などのコメントが寄せられた。