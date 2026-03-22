◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(22日、甲子園球場)

春のセンバツ高校野球は大会4日目の22日に1回戦3試合が行われ、九州国際大付(福岡)、大垣日大(岐阜)、山梨学院(山梨)が勝ち上がりました。

第1試合は2025年秋の明治神宮野球大会決勝と同じ、九州国際大付と神戸国際大付(兵庫)による一戦。

試合は延長タイブレークに突入すると、九州国際大付は1点ビハインドの11回裏2アウト1、3塁で吉田秀成選手(2年)に逆転サヨナラタイムリー2ベースが生まれ、昨秋王者が劇的勝利を飾りました。

第2試合の大垣日大と近江(滋賀)の試合は、大垣日大のレフト・松井満詩選手(2年)がバックホームで近江の得点を阻むなど、両チーム無得点で延長タイブレークに入りました。

迎えた10回表、大垣日大が代打・高橋遼選手(3年)のタイムリー2ベースで2点を先制。その裏の反撃を1点に抑えた大垣日大が2回戦進出を決めました。先発した竹岡大貴投手(3年)は10回188球、打者41人に6被安打、9奪三振、7与四球、1失点(自責0)で完投勝利しています。

第3試合では山梨学院が長崎日大(長崎)相手に初回から猛攻。菰田陽生投手(3年)が先制ホームランを放つなど打者9人の攻撃で5点を先制し試合を優位に進めました。

投げては渡部瑛太投手(2年)ら3投手のリレーで長崎日大打線の反撃を3点に抑え、2回戦へ進んでいます。

▽大会4日目結果九州国際大付(福岡) 4×-3 神戸国際大付(兵庫)大垣日大(岐阜) 2-1 近江(滋賀)山梨学院(山梨) 5-3 長崎日大(長崎)