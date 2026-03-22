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あすは西日本や東日本では朝までは雨の降る所もありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、北陸や北日本の日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。北陸を中心に雷雨に注意が必要です。関東は晴れ間が出ても、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨の可能性があります。

気温です。朝の気温はけさより高く、関東から西は8℃前後の所が多いでしょう。日中もきょうより高い所がほとんどで、東北で15℃前後、東海や西日本では20℃近くまで上がる見込みです。4月中旬から下旬並みの所もありそうです。関東はきょうより低く、東京で14℃など少しひんやりと感じられるため、服装などにお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：11℃　釧路：7℃
青森　：15℃　盛岡：16℃
仙台　：16℃　新潟：15℃
長野　：16℃　金沢：15℃
名古屋：19℃　東京：14℃
大阪　：18℃　岡山：19℃
広島　：19℃　松江：19℃
高知　：21℃　福岡：19℃
鹿児島：23℃　那覇：24℃

週間予報です。火曜日は晴れ間がありますが、西から天気はゆっくり下り坂となりそうです。水曜日は西日本や東日本を中心に広い範囲で雨となるでしょう。雨で寒さの戻る所もありそうです。その先も天気は短い周期で変わっていき、土曜日も雨の所が多い見込みです。