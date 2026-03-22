あす（23日）西日本・東日本では朝まで雨の降る所もあるが午後は晴れ間の出る所が多い見込み 北陸・北日本の日本海側は雲広がりやすくにわか雨の所がありそう
あすは西日本や東日本では朝までは雨の降る所もありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、北陸や北日本の日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。北陸を中心に雷雨に注意が必要です。関東は晴れ間が出ても、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨の可能性があります。
気温です。朝の気温はけさより高く、関東から西は8℃前後の所が多いでしょう。日中もきょうより高い所がほとんどで、東北で15℃前後、東海や西日本では20℃近くまで上がる見込みです。4月中旬から下旬並みの所もありそうです。関東はきょうより低く、東京で14℃など少しひんやりと感じられるため、服装などにお気をつけください。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：11℃ 釧路：7℃
青森 ：15℃ 盛岡：16℃
仙台 ：16℃ 新潟：15℃
長野 ：16℃ 金沢：15℃
名古屋：19℃ 東京：14℃
大阪 ：18℃ 岡山：19℃
広島 ：19℃ 松江：19℃
高知 ：21℃ 福岡：19℃
鹿児島：23℃ 那覇：24℃
週間予報です。火曜日は晴れ間がありますが、西から天気はゆっくり下り坂となりそうです。水曜日は西日本や東日本を中心に広い範囲で雨となるでしょう。雨で寒さの戻る所もありそうです。その先も天気は短い周期で変わっていき、土曜日も雨の所が多い見込みです。