あすは西日本や東日本では朝までは雨の降る所もありますが、午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、北陸や北日本の日本海側は雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。北陸を中心に雷雨に注意が必要です。関東は晴れ間が出ても、午後は内陸を中心に急な雨や雷雨の可能性があります。

気温です。朝の気温はけさより高く、関東から西は8℃前後の所が多いでしょう。日中もきょうより高い所がほとんどで、東北で15℃前後、東海や西日本では20℃近くまで上がる見込みです。4月中旬から下旬並みの所もありそうです。関東はきょうより低く、東京で14℃など少しひんやりと感じられるため、服装などにお気をつけください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：7℃

青森 ：15℃ 盛岡：16℃

仙台 ：16℃ 新潟：15℃

長野 ：16℃ 金沢：15℃

名古屋：19℃ 東京：14℃

大阪 ：18℃ 岡山：19℃

広島 ：19℃ 松江：19℃

高知 ：21℃ 福岡：19℃

鹿児島：23℃ 那覇：24℃

週間予報です。火曜日は晴れ間がありますが、西から天気はゆっくり下り坂となりそうです。水曜日は西日本や東日本を中心に広い範囲で雨となるでしょう。雨で寒さの戻る所もありそうです。その先も天気は短い周期で変わっていき、土曜日も雨の所が多い見込みです。