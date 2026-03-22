◇第98回選抜高校野球大会 山梨学院５―３長崎日大（2026年3月22日 甲子園）

山梨学院が怪物二刀流・菰田陽生投手（3年）の先制ソロなど初回に4安打を集めて一挙5得点。初戦を突破した。

一方、菰田は5回の守備で走者と接触して左手を痛めるアクシデント。ベンチ裏で治療を受けた後、一度はグラウンドに戻ったが、6回の守備から交代した。

最速152キロのプロ注目右腕だが、この日は「2番・一塁」での出場。高校通算34本塁打の打撃に専念するはずだったが、思わぬ事態となった。

大黒柱を途中で欠いた試合だったが、チームは継投で逃げ切り。2回戦に駒を進めた。

菰田は「守りで少し痛かったので、無理しないで“痛いです”と言って代えてもらいました」と話した。

吉田洸二監督は「勝てたのはうれしいが、ケガが出てしまった。（菰田は）痛みに強い選手ですがどうしても続行が難しかった」とコメント。そのうえで「トレーナーは（痛めたのは）じん帯だと言っています。もしかしたら、この後高野連からの診断を受けてドクターストップがかかるかも。次戦、出るなら投手で。打撃はできないですよね。痛みに強い子があんなに痛がってましたので。投げるところ、皆さんに見てもらいたいんですが…」と無念そうに語った。