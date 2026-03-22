◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）

鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない内容が続き、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通が決勝点を奪った。

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７連勝で百年構想リーグの首位ターンを決めたが、鬼木監督の表情はさえなかった。「自分たちが目指しているものはほとんど出せなかったと思う」と９０分間を振り返り「相手以上にアグレッシブに戦わなきゃいけない。もっとゴールに向かう姿勢を見せないと」と首をかしげた。

前半４分、ＭＦエウベルが１人で速攻を完結させ、約５０メートルの独走から先制。しかし左サイドからのビルドアップが停滞するなど、迫力を欠いたまま１―０で前半を終えた。

「あまりに間延びしてしまったし、前進させようとしているのかと思うぐらい、相手が来たら下げてしまう。そういうゲームだった」（鬼木監督）。後半もピリッとしない時間帯が続き、２５分にスローインを逆サイドに振られたところから失点。同点に追いつかれた。

終盤にセットプレーから勝ち越し点を挙げ、勝ち点３こそ得たものの、指揮官は「（自分が）言い続けてきたことがやれていないというのは、自分自身のアプローチの問題かなと思っています」と自省。指揮官は「（国立で行われた町田との天王山の）ビッグマッチのあと、連戦の最後とか、いろいろな条件はありましたが、もっと怖がらずにアグレッシブにいこうという話はしました」と振り返った。