◇プロ野球・オープン戦 楽天 6-2 巨人(22日、東京ドーム)

オープン戦最終戦を終えて阿部慎之助監督がコメントしました。

大きく勝ち越してオープン戦を終えた巨人。それでも阿部監督は「全く気にしてないです」とキッパリ答えます。続けて「みんな素晴らしい準備をしてキャンプから入って。良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまでこれたので、準備は万全かなと思います」と語りました。

この日の先発・則本昂大投手は4回2失点。阿部監督は「スライダーを封印してたんですけど、僕が投げろといって投げさせましたんで」と明かします。

その理由について阿部監督は「元々彼の武器でもあったんですけど、投げないのはもったいないなと思って。打たれてしまったんですけど、良い武器を消したらもったいないと思って僕が指示を出しました」とコメント。則本投手の持ち味について言及します。

さらに、開幕を目前とし「良い課題も出たと思いますし、これからシーズンに入って色々な経験をしてほしい」と語ります。続けて「メンバー全員が残れるわけじゃない」としながら、「1年間チームとして戦っていくためでもありますので、2軍に行く人もいつ呼ばれても良い準備をしてほしい」と期待を寄せました。