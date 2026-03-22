◆オープン戦 巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）

巨人の阿部慎之助監督がドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）＝亜大＝の開幕ローテ入りを明言した。

この日の山城は横須賀でのファーム・リーグＤｅＮＡ戦に先発して５回無失点だった。

オープン戦最終戦、楽天戦の試合後、阿部監督はテレビインタビューで山城の開幕ローテ入りと登板予定日について質問され「ローテーション入るのは決まっていますので。（登板日がいつかは）ここで言うことじゃないなと思います」とコメントした。

ルーキーの山城は１２日のソフトバンク戦に先発して５回無失点。オープン戦２登板で７回２／３無失点、キャンプ中の練習試合と紅白戦も含めると計１０回２／３無失点でこの日を迎え、ファームでもゼロに抑えた。

２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）での開幕投手はルーキーの竹丸和幸投手が城之内邦雄以来球団６４年ぶりの新人開幕投手に決定。同２戦目は新外国人のハワードに内定している。

巨人で開幕２カード目までに新人２人が先発するのは１９６２年の城之内邦雄、柴田勲以来、球団６４年ぶりの快挙になる。