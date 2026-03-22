２連敗締めも霧島の大関復帰確実「勝って締めたい思いだった」日本相撲協会審判部が八角理事長に臨時理事会の招集を要請して了承 １４日目に優勝決定済み
◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）
日本相撲協会審判部は、３度目の優勝を既に決めていた関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）に要請して、了承された。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、正式に大関・霧島が戻ってくる。過去に臨時理事会を開いて大関昇進が見送られた例はない。
霧島は２３年名古屋場所で新大関。だが、首の負傷などで低迷。在位６場所で大関から陥落していた。
東前頭２枚目だった２５年九州場所、関脇の２６年初場所でともに１１勝を挙げ、優勝を決めた今場所は１２勝と３場所連続で好成績を収めていた。ただ、１４日目に安青錦、千秋楽は琴桜に敗れて春場所は２連敗締めとなった。「勝って締めたい思いだった。ちょっと考えすぎてしまった」と振り返った。
現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降、降下した場所で１０勝以上を挙げての特例復帰を除けば、魁傑、照ノ富士に続き、３例目となる。
八角理事長は「努力した結果だ」とたたえた。師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）も「集中して今場所は相撲が取れていた」と弟子を褒めた。