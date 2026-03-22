◆大相撲春場所千秋楽（２２日・エディオンアリーナ大阪）

日本相撲協会審判部は、３度目の優勝を既に決めていた関脇・霧島（音羽山）の大関昇進を諮る臨時理事会の招集を八角理事長（元横綱・北勝海）に要請して、了承された。２５日の夏場所番付編成会議と臨時理事会を経て、正式に大関・霧島が戻ってくる。過去に臨時理事会を開いて大関昇進が見送られた例はない。

霧島は２３年名古屋場所で新大関。だが、首の負傷などで低迷。在位６場所で大関から陥落していた。

東前頭２枚目だった２５年九州場所、関脇の２６年初場所でともに１１勝を挙げ、優勝を決めた今場所は１２勝と３場所連続で好成績を収めていた。ただ、１４日目に安青錦、千秋楽は琴桜に敗れて春場所は２連敗締めとなった。「勝って締めたい思いだった。ちょっと考えすぎてしまった」と振り返った。

現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降、降下した場所で１０勝以上を挙げての特例復帰を除けば、魁傑、照ノ富士に続き、３例目となる。

八角理事長は「努力した結果だ」とたたえた。師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）も「集中して今場所は相撲が取れていた」と弟子を褒めた。