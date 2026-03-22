

志田こはく

志田こはくがこのほど、都内で行われた、Vシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVS ブンブンジャー」舞台挨拶付最速上映会に登壇した。

志田は『暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー』（2023年9月27日）、『王様戦隊キングオージャーVSドンブラザーズ』（2024年10月9日）に続く、３度目の「Vシネクスト」への出演となり、ファンとの再会も含め「嬉しい」と喜んだ。

志田は、ブンピンク／志布戸未来の鈴木美羽以外の『ブンブンジャー』のキャストは初対面でもあり「私、過去に黄色い戦士（「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」オニシスター／鬼頭はるか役）をやっていました。その時にハンドルを握っていたんです。ずっとご縁を感じていて今日はお会いできるの楽しみにしていました！」と話し会場を笑わせた。

さらに鈴木（美）は「実は（ブンブンジャーの）第１話が放送された時、スーパー戦隊シリーズ好きの塚地武雅（ドランクドラゴン）さんに「表情の作り方とかがちょっとやりすぎだ！」って言われたんです。それで志田こはくちゃんの表情がポップでかわいいから参考にしてみたらと言われました。それで見させていただき参考にしてました！」と告白され志田から「変顔はしましたか？」と質問をされるも「変顔はしてないんですけど…キュートな表情の作り方だよって言われました」と話し思わぬエピソードになった。