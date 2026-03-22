「オープン戦、広島５−５ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）

広島がオープン戦最終戦で引き分け。６勝１１敗１分けで終えた。

１点を追う九回２死一塁で、代打・秋山の右前打を右翼手が後逸。この感に一塁走者が生還して５−５とした。

この日は若鯉が躍動した。「４番・一塁」で出場の佐々木は初回２死一塁で左翼席への先制１号２ランを放つなど、３安打３打点の大暴れ。開幕４番へ大きく前進した。

開幕１番が内定しているドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・中堅」で出場。３−３の四回２死一、二塁で勝ち越しの中前適時打をマークするなど、２安打１打点と結果を残し、弾みをつけた。

先発の栗林は３回４安打３失点で降板。二回に３点を失うも、三回は近藤、牧原大、柳田を三者連続三振。登板が予定されている開幕３戦目の２９日・中日戦（マツダ）へと向かう。

２番手のドラフト５位・赤木（仏教大）は２回１安打無失点、４奪三振の好投。最速１５０キロを計測した直球を軸にテンポよくアウトを積み重ね、開幕１軍入りへアピールに成功した。