◇オープン戦 巨人2―6楽天（2026年3月22日 東京D）

巨人・阿部慎之助監督（47）が22日、オープン戦最終戦で楽天に敗れた後に取材に応じ、先発した則本昂大投手（35）のスライダーを封印していたことを明かした。

勝てば18年以来8年ぶりとなるオープン戦単独勝率1位の座に輝いた試合に敗れた指揮官は、10勝5敗1分けで日本ハムと同率1位で終えたことについて「全く気にしていないです」と淡々。開幕前までを振り返り「みんな素晴らしい準備をしてキャンプから入って、良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られたんで準備は万端かなと思います。（投手陣は）いい課題も出たと思いますし、これからシーズンに入っていろんなことを経験してもらいたいです」と27日のシーズン開幕に向け手応えを口にした。

先発の則本については「スライダーを封印していたんですけど、僕が投げろと言って投げさせました。元々、彼の武器でもあったんですけど、投げないのはもったいないなと思いまして。まあ、打たれてしまったんですけどね、そこは一つ良い武器を消したらもったいないと思って僕が指示を出しました」とシーズン直前に新加入右腕の武器の封印を解いたことを明かした。

27日にはいよいよシーズンが開幕。昨季セ・リーグ王者の阪神を東京ドームに迎え、ドラフト1位・竹丸が球団64年ぶりの新人開幕投手を務める。