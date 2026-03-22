「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）

日本ハムはＯＰ戦最終戦を引き分けで終え、通算８勝４敗３分けで終えた。

先発の有原が４回１安打無失点、５奪三振と盤石の内容。試合後、新庄監督は「僕が言うまでもないでしょ。さすがの仕上げ方というか、コツを知ってる投手なので。心配はしてない」とうなずいた。昨年ソフトバンクの開幕投手だった有原は、開幕戦でロッテに７回７失点で黒星だったが「去年の（ソフトバンクの）開幕投手で有原君投げて、結構打たれたんですよね。そういう苦い経験もしたのがプラスになる」と指摘した。

ＷＢＣから帰国後初登板の北山は３回１／３を４安打１失点６奪三振とまずまず。指揮官は「ボールが変わったんで、どうなるかなってみてたらいいボール放ってた」と評価。「『最後に１人投げさせてください』っていわれたんで、回をまたいで１人投げたかったんだと思う。まったく問題ないです」と、うなずいた。

九回に登板し、自己最速の１６０キロを投げた古林については「よかったね。清水君が言ってました。『めちゃくちゃ速い』って。あの１６０キロ近くのボールで空振りが取れてなかったのが気になったんですけど」と語り、「７、８、９。あのボールをみたら。斎藤友貴哉君がいないから。友貴哉君次第では古林が。最終的には先発ですよ」と起用法を思い描いた。

ソフトバンクとの開幕３連戦に向けて「３つ勝ってエスコンに戻ることしか考えてない」と言い切った。