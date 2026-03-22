劇場アニメ『ルックバック』が、3月22日23時よりNHK総合で地上波初放送される。藤本タツキが2021年に『少年ジャンプ＋』で発表した同名読み切りは、2024年に押山清高監督によって劇場アニメ化され、大きな反響を呼んだ。さらに2026年には、是枝裕和が監督・脚本・編集を手がける実写映画の公開も控えている。本稿では、『ルックバック』実写化を考えるうえで注目したい4つのポイントを整理したい。

参考：是枝裕和が『ルックバック』を撮ることの意義 世界にリーチする“文学マンガ”の可能性

■“4コマ漫画”という原点 まず最初に気になるのは、物語の出発点にある4コマ漫画をどう見せるかである。『ルックバック』は、「漫画家を目指す少女たちの物語」として始まるのではない。学年新聞で4コマを連載し、クラスメートの注目を集めていた藤野の前に、不登校の京本が描いた4コマが現れることで、物語は大きく動き出す。この作品における創作の原点は、商業誌でもコンクールでもなく、学校という小さな共同体のなかに置かれた4コマにある。

この4コマが重要なのは、藤野の自負と京本への衝撃、その両方を支える核になっているからだ。4コマがおもしろいからこそ藤野は自信を持ち、京本の4コマに圧倒されるからこそ、二人の関係が始まる。劇場アニメ版は、この4コマを紙面として示すだけでなく、劇中劇のように動かすことで、その面白さや衝撃を映像として表現していた。実写版でも、この4コマをどう作品世界に息づかせるのかが、最初の鍵になりそうだ。

■藤野と京本のクリエイティブの方向の違い 2つ目は、藤野と京本の絵の違いをどこまで具体的に見せられるかだ。『ルックバック』の面白さは、京本だけが圧倒的な才能を持ち、藤野がそこに打ちのめされる、という見方だけでは捉えきれない。切磋琢磨する2人のあいだに次第に生まれていくのは、わかりやすい優劣というより、クリエイティブの方向の違いだからだ。

実写版で問われるのは、「絵がうまい」という情報を示すことではなく、その差異を観客にどう体感させるかだろう。絵をめぐる表現という点でいえば、『ブルーピリオド』実写版は良い例だったように思う。主演の眞栄田郷敦がクランクインの約半年前から絵画練習を始め、ほかの主要キャストも準備を重ねたことはよく知られている。『ルックバック』でも、藤野と京本の絵の違いを絵そのものの説得力で映し出せるかが鍵になるはずだ。

■作品の核となる“背中”のモチーフ そして3つ目は、この作品に繰り返し現れる“背中”のモチーフである。タイトルが示すのは「振り返る」ことだが、作品が何度も見つめているのは、正面の顔よりも、描き続ける背中、走り去る背中、追いかける背中だ。机に向かう藤野の背中、部屋にこもって描く京本の背中。その後ろ姿にこそ、2人の感情や関係性の変化が静かににじんでいく。アニメ版は、線と動きによって、その背中に宿る感情を繊細にすくい取っていた。

実写版で問われるのは、俳優たちが後ろ姿だけでどこまで感情を残せるか、ということでもあるだろう。是枝裕和が監督・脚本・編集を兼ね、全編フィルム撮影で臨むという今回の布陣は、言葉にしすぎない感情の手触りと相性がよさそうにも見える。セリフや説明に頼りすぎず、身体の向きや距離感、空気の揺れまで含めて映し出せるかどうかは、大きな見どころのひとつになりそうだ。

■悲劇的事件をどう描くか そして最後となる4つ目は、作中後半の大きな転機となる悲劇的な事件をどう扱うのかという点である。とりわけ実写では、アニメ以上に現実の質感が強く立ち上がるぶん、事件の描写も生々しくなりやすい。どこまでを見せ、どこから先を見せすぎないのか。そのさじ加減ひとつで、作品全体の印象も大きく変わってくるだろう。この場面をどう演出するかは、再現度にとどまらず、『ルックバック』という物語が抱える痛みを、実写がどう受け止めるのかという問いにもつながっている。

ここまで見てきたように、『ルックバック』の実写化には、期待を抱かせる要素がある一方で、乗り越えるべき難しさもある。だからこそ、原作、そしてアニメ版に心を動かされた読者・観客ほど、今回の実写化に複雑な気持ちを抱いたのではないだろうか。藤本タツキ作品として初の実写映画化という話題性はもちろん大きい。

一方で、『チェンソーマン』や『藤本タツキ短編集 17-26』に見られるような、発想の飛躍やファンタジックな表現を核にした作品群と比べると、『ルックバック』は学校や部屋、机に向かう時間といった現実の手触りが物語の土台になっている。そうした意味では、藤本作品のなかでも実写化のアプローチを想像しやすい一作と言えるかもしれない。難しさの多い作品であることは間違いないが、だからこそ実写が何を選び取り、どのように2人のあの背中を差し出すのかを見届けたい。（文＝すなくじら）